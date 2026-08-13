Masadan kalktılar! Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber
Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb ile transfer görüşmelerinde bulunan kaleci Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi. Hırvat ekibi, tecrübeli kaleciyi transfer etmekten vazgeçti.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek için transfer görüşmeleri yapıyordu. Hırvat kaleci ve Zagreb anlaşmaya varsa da kulüpler arasında görüşmeler henüz ilerlememişti. Tecrübeli kalecinin transferiyle ilgili Hırvatistan'dan kötü haber geldi.
LIVAKOVIC'TEN VAZGEÇTİLER
Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i transfer etmekten vazgeçti. Haberde Hırvat ekibinin Kopenhag kalecisi Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve deneyimli kalecinin kısa süre içerisinde imza atacağı ifade edildi.
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FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ GERİ ADIM ATTIRDI
Fenerbahçe'nin Livakovic için 4-5 milyon euroluk bonservis bedeli beklemesinin Hırvat ekibine geri adım attırdığı belirtildi. Bunun üzerine Dinamo Zagreb listedeki ikinci isim olan Kotarski'ye yöneldi ve transferi sonuçlandırdı.