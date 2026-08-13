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Eğitim

Yemenli ikizlerden çifte derece

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Yemenli ikizlerden çifte derece

Yemen’den Türkiye’ye yükseköğrenim için gelen ikiz kardeşler Safa Najib Türkoğlu ve Merve Najib Türkoğlu, üniversite hayatlarının sonunda başarı kürsüsüne de birlikte çıktı.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan kardeşlerden Safa bölüm birincisi, Merve ise bölüm ikincisi oldu. Yüksek lisans eğitimlerine devam etmeyi ve mühendislik alanında kariyer yapmayı planlayan ikiz kardeşlerin başarısı, Türkiye’de eğitim gören Yemenli uluslararası öğrencilerin 2025-2026 akademik yılındaki üstün performansının örneklerinden biri oldu.

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Aynı dönemde Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan Yemenli öğrencilerden 28’i dereceye girerken, bunların 9’u fakültelerini birincilikle tamamladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ve Yemen halklarının asırlara dayanan güçlü bağlara sahip olduğunu, iki ülke ilişkilerinin ortak tarih, gönül bağı ve kardeşlik hukukundan güç aldığını söyledi.

Editör : MAHMUT ÖZAY | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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