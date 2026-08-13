Yemenli ikizlerden çifte derece

Yemen’den Türkiye’ye yükseköğrenim için gelen ikiz kardeşler Safa Najib Türkoğlu ve Merve Najib Türkoğlu, üniversite hayatlarının sonunda başarı kürsüsüne de birlikte çıktı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan kardeşlerden Safa bölüm birincisi, Merve ise bölüm ikincisi oldu. Yüksek lisans eğitimlerine devam etmeyi ve mühendislik alanında kariyer yapmayı planlayan ikiz kardeşlerin başarısı, Türkiye’de eğitim gören Yemenli uluslararası öğrencilerin 2025-2026 akademik yılındaki üstün performansının örneklerinden biri oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Gazi Üniversitesinin Kazakistan şubesi ilk öğrencilerini kabul etti

Aynı dönemde Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan Yemenli öğrencilerden 28’i dereceye girerken, bunların 9’u fakültelerini birincilikle tamamladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ve Yemen halklarının asırlara dayanan güçlü bağlara sahip olduğunu, iki ülke ilişkilerinin ortak tarih, gönül bağı ve kardeşlik hukukundan güç aldığını söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT ÖZAY Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası