Gazi Üniversitesinin Kazakistan’da Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen ilk yurt dışı şubesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk öğrencilerini kabul etti. Kazakistan hükümeti tarafından şubeye 100 devlet bursu kontenjanı tahsis edilirken, öğrencilerin belirlenmesi için yürütülen seçim süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye ile Kazakistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli projelerden biri hayata geçti. Gazi Üniversitesinin Kazakistan'ın Çimkent şehrindeki Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde açılan şubesinde ilk öğrencilerin kabul süreci gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesinin aynı zamanda ilk yurt dışı şubesi olma özelliğini taşıyan merkezde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uluslararası standartlarda sürdürülebilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Şubenin fiziki ve teknik altyapısının oluşturulması, eğitim sürecinin planlanması ve faaliyetlere ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen Gazi Üniversitesinin Kazakistan şubesi, bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti.

100 ÖĞRENCİYE DEVLET BURSU

Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Gazi Üniversitesinin Kazakistan şubesine 100 devlet bursu kontenjanı tahsis etti.

Şubede eğitim almaya hak kazanacak öğrencilerin seçimi ise uluslararası kriterler doğrultusunda iki aşamada yapıldı. İlk aşamada adayların teorik bilgi düzeyleri ile akademik yeterlilikleri değerlendirildi. Başarılı olan adaylar ikinci aşamadaki mülakata katılmaya hak kazandı.

Gazi Üniversitesinin Kazakistan şubesi ilk öğrencilerini kabul etti

132 ADAY YABANCI DİL SINAVINA GİRDİ

Öğrenci kabul sürecinin bir diğer önemli ayağını ise yabancı dil yeterlilik sınavı oluşturdu. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 19-20 Temmuz'da Çimkent'te gerçekleştirilen İngilizce yeterlik sınavına toplam 132 aday katıldı.

Üniversitenin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk yabancı dil yeterlik sınavı olma özelliğini taşıyan sınav, dört temel dil becerisini ölçmek amacıyla iki aşamalı ve dört oturum halinde yüz yüze uygulandı. Adayların dil becerileri uluslararası ölçme ve değerlendirme standartları doğrultusunda değerlendirildi.

Gazi Üniversitesinin Kazakistan şubesi ilk öğrencilerini kabul etti

GAZİ ÜNİVERSİTESİNİN İLK YURT DIŞI ŞUBESİ

Gazi Üniversitesinin Kazakistan'da şube açmasının temelleri, Yükseköğretim Kurulu ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında 2024 yılında imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. İki üniversite arasında ortak diploma programlarının oluşturulması, öğrenci ve akademisyen değişiminin artırılması ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı şubenin açılmasına ilişkin karar ise 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Ardından Gazi Üniversitesi ile Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi arasında şubenin faaliyetlerini düzenleyen mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma kapsamında öğrenci kabul şartlarından akademik performansa göre öğrenci transferine, yönetim yapısından finansman mekanizmalarına, altyapı ve personel temininden diploma verilmesine kadar şubenin faaliyetlerine ilişkin temel esaslar belirlendi.

İlk öğrencilerini kabul eden Kazakistan şubesiyle Gazi Üniversitesinin uluslararası eğitim faaliyetlerinde yeni bir dönem başlarken, projenin Türkiye ile Kazakistan arasındaki akademik iş birliğinin ve Türk dünyasındaki yükseköğretim bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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