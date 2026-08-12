Lyon'dan play-off eşleşmesi için ilk yorum: Fenerbahçe başka bir seviye

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Fransız ekibi Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, temsilcimiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin inanılmaz bir kadrosu var" dedi.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'ün ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz’ı iki maçta da mağlup ederek (Kadıköy’de 2-0, deplasmanda 1-0) adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

Paulo Fonseca

"ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, "Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz. Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Devler Ligi play-off turundaki ilk maçını 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu'nda, rövanş karşılaşmasını ise 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda oynayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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