ÖZEL | Avusturyalı gazeteciler, Sturm Graz-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Bu kalite Lyon'u da eler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’ı 1-0 mağlup ederek, adını play-off'a yazdırdı. Graz Liebenau Stadı’nda oynanan mücadelede tek golü 66'ncı dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydederken; sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Fransa’dan Olimpik Lyon oldu. Karşılaşmayı yerinde takip eden Avusturyalı gazeteciler, temsilcimizin zafere uzanan yolculuğuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Kadıköy’de Sturm Graz’ı 2-0’la geçen Fenerbahçe, rövanşta da sürprize izin vermedi ve turu geçen taraf oldu. Mücadelenin başından sonuna kadar taktiksel disiplinden kopmayan İsmail Kartal’ın öğrencileri, taraftarına umut verdi. Avusturyalı meslektaşlarımız Burghard Enzinger ve Peter Linden, sarı-lacivertli ekibin Avusturya'daki performansı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki serüveniyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Sturm Graz ile Fenerbahçe, Liebenau Stadı’nda karşılaştı. Maçı kazanan Fenerbahçe, büyük sevinç yaşadı.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI HER ŞEYİN YOLUNDA GİTMESİ GEREKİYOR"

Sturm Graz’ın performansından ve kadrosunun Fenerbahçe’ye oranla tecrübe seviyesinden bahseden Kronen Zeitung muhabiri Burghard Enzinger, “Sturm Graz’ın ortalama yaşı 20,5 olan çok genç bir kadrosu var. Sturm Graz, ilk maça göre ikinci maçında iyi bir performans sergiledi ancak Fenerbahçe gibi bir takım karşısında sahada her şeyinizin yolunda gitmesi gerekiyor. Sturm Graz, eğer ilk golü atmayı başarsaydı, tur adına bir şeyler mümkün olabilirdi” diye konuştu.

"FENERBAHÇE ATMOSFERDEN ETKİLENMEDİ"

Graz Liebenau Stadı'ndaki taraftar atmosferine övgüde bulunan Enzinger, Fenerbahçe’nin bu konuda herhangi bir sorun yaşamadığını vurguladı. Avusturyalı gazeteci, “Sturm Graz’ın tüm iç saha maçlarında olduğu gibi atmosfer yine harikaydı. Yine de Fenerbahçe'nin buradaki atmosferden etkilendiğini sanmıyorum. Bu oyuncular, çok daha farklı maçlar ve zorlu atmosferler yaşadılar” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada tek goplü, poenaltıdan Anderson talisca kaydetti.

"STURM GRAZ, FENERBAHÇE İLE REKABET EDEMEZ"

Karşılaşmada Fenerbahçe adına etkili olan isimlere ve temsilcimizin tur yolculuğuna dikkat çeken Burghard Enzinger, şöyle devam etti:

Fenerbahçe’de tek bir oyuncuyu öne çıkarmak çok zor. Hepsinin kalitesi çok yüksek. Her pozisyonda daha iyi seviyedeydiler. Fenerbahçe, hak ettiği şekilde bir üst tura yükseldi. Sturm Graz, onlarla rekabet edemez. Çok fazla yıldız oyuncuları var. Fenerbahçe, o yüzden Lyon karşısında da galip gelecek.

"FENERBAHÇE’NİN İYİ ORGANİZE OLMUŞ BİR SAVUNMASI VAR"

Avusturya’nın tecrübeli gazetecilerinden, Kronen Zeitung’un eski muhabiri Peter Linden ise sarı-lacivertli temsilcimizin kadro kalitesine övgüde bulunarak son olarak şunları kaydetti:

Sturm Graz, Fenerbahçe için tehlike oluşturacak kadar kaliteli değildi. Bence İstanbul'daki atmosfer Graz'dakinden daha iyi seviyedeydi. Dolayısıyla Fenerbahçe, hiçbir sorun yaşamadı. Fenerbahçe, play-off'lara kalabilmek için yapması gerekenleri yaptı. Fenerbahçe'nin iyi organize olmuş bir savunması ve Anderson Talisca gibi çok iyi bir forvet var. Bence takım Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

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