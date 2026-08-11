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Spor

Romelu Lukaku'nun İstanbul'a geliş tarihi netleşti

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Romelu Lukaku'nun İstanbul'a geliş tarihi netleşti

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku'nun, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceği ve sağlık taramalarının sorunsuz tamamlanması halinde sarı lacivertlilerin transferi duyuracağı belirtildi.

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Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı Belçikalı golcü, transferin tamamlanması öncesinde 12 Ağustos Çarşamba günü detaylı sağlık kontrolünden geçecek.

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SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin mali şartlarını duyurdu. Haberde, Belçikalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Napoli'ye bonuslarla birlikte 8 milyon avro ödeneceği belirtildi. Deneyimli golcünün ise Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon avro maaş alacağı kaydedildi.

Romelu Lukaku
Başlık ResmiRomelu Lukaku

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Tarafların 6 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro bonus karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

A Spor'un haberine göre; sarı lacivertlilerle el sıkışan Lukaku, 12 Ağustos Çarşamba günü geçeceği detaylı sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Sağlık kontrolünün sorunsuz tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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