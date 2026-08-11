Romelu Lukaku'nun İstanbul'a geliş tarihi netleşti

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku'nun, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geleceği ve sağlık taramalarının sorunsuz tamamlanması halinde sarı lacivertlilerin transferi duyuracağı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı Belçikalı golcü, transferin tamamlanması öncesinde 12 Ağustos Çarşamba günü detaylı sağlık kontrolünden geçecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞTİ

La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin mali şartlarını duyurdu. Haberde, Belçikalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Napoli'ye bonuslarla birlikte 8 milyon avro ödeneceği belirtildi. Deneyimli golcünün ise Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon avro maaş alacağı kaydedildi.

Romelu Lukaku

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. Tarafların 6 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro bonus karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

A Spor'un haberine göre; sarı lacivertlilerle el sıkışan Lukaku, 12 Ağustos Çarşamba günü geçeceği detaylı sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Sağlık kontrolünün sorunsuz tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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