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Dünya

Trump devreye girdi! Rusya'daki ABD'li özgürlüğüne kavuştu

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Trump devreye girdi! Rusya'daki ABD'li özgürlüğüne kavuştu
Fotoğraf Başlığı Trump devreye girdi! Rusyadaki ABDli özgürlüğüne kavuştu

Rusya'da yaklaşık 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD Deniz Piyadesi Robert Gilman serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Gilman'ın tahliyesinin Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleştiğini ve herhangi bir takas yapılmadığını açıkladı.

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Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Robert Gilman serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Gilman'ın tahliyesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleştiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski ABD Deniz Piyadesi Gilman'ın evine döneceğini belirterek, Rusya'nın kendisini "tamamen insani gerekçelerle" serbest bırakmayı kabul ettiğini söyledi.

Trump, serbest bırakılma karşılığında Rusya'nın herhangi bir talepte bulunmadığını ve takas gerçekleşmediğini ifade etti. Gilman'ın Washington DC'deki Andrews Hava Üssü'ne ineceğini belirten Trump, kendisiyle telefonda görüştüğünü de aktardı.

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4,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Robert Gilman, Ocak 2022'de Rusya'nın Voronezh kentinde trenle seyahat ettiği sırada gözaltına alınmıştı.

Rus basınında yer alan bilgilere göre Gilman, sarhoş olduğu sırada bir polis memuruna tekme attığı iddiasıyla tutuklandı. Polis memurunun olayda yaralanmadığı ve suçlamaları geri çektiği belirtilirken, Gilman buna rağmen 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, Gilman'ın serbest bırakılmasında rol oynayan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Rehine İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Adam Boehler'e teşekkür etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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