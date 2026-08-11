Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz karşısında play-off bileti için sahaya çıkıyor. İlk karşılaşmadan avantajlı skorla ayrılan sarı-lacivertlilerin Avusturya deplasmanındaki kritik mücadelesi öncesinde canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. "Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda" soruları araştırılıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda gözler Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Avusturya'daki kritik karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü Avusturya'da oynanacak. Graz'daki Liebenau Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesi Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TV100 ekranlarından canlı yayına ulaşabilecek. Karşılaşma aynı zamanda Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da bulunan TV100 kanalı üzerinden de takip edilebilecek. Mücadele aynı zamanda S Sport Plus ekranından izlenebilecek.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki kritik rövanş karşılaşmasının başlama saati ise 21.30 olacak.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak ve TV100 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık avantajla sahaya çıkacak.

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