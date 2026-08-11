Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?
Fotoğraf Başlığı Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz karşısında play-off bileti için sahaya çıkıyor. İlk karşılaşmadan avantajlı skorla ayrılan sarı-lacivertlilerin Avusturya deplasmanındaki kritik mücadelesi öncesinde canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. "Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda" soruları araştırılıyor.

Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda gözler Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda elde ettiği avantajı koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Avusturya'daki kritik karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü Avusturya'da oynanacak. Graz'daki Liebenau Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesi Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TV100 ekranlarından canlı yayına ulaşabilecek. Karşılaşma aynı zamanda Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da bulunan TV100 kanalı üzerinden de takip edilebilecek. Mücadele aynı zamanda S Sport Plus ekranından izlenebilecek.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?
Başlık ResmiSturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki kritik rövanş karşılaşmasının başlama saati ise 21.30 olacak.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?
Başlık ResmiSturm Graz-Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak ve TV100 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık avantajla sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Graz
HABERLER
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?
Fenerbahçe
SPOR
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i açıklandı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme
Ağustos sonunda sıcaklıklar daha da yükselecek! Uzman isimden kritik değerlendirme
Kaydet
Çifte zam iptal edildi mi? Akaryakıt fiyatlarında sıcak gelişme
Akaryakıtta çifte zam iptal edildi mi?
Kaydet
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i açıklandı
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.