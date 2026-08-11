Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Graz'ı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz karşısında play-off biletini almak için rövanş mücadelesine çıkıyor. Kadıköy'deki ilk karşılaşmadan avantajlı skorla ayrılan sarı-lacivertlilerin rövanş öncesinde tur ihtimalleri futbolseverlerin gündemine geldi. Fenerbahçe'nin galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet halinde turdaki durumu toplam skora göre şekillenecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda kritik Sturm Graz rövanşı için geri sayım sona eriyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe nasıl tur atlar, Sturm Graz'ı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?" soruları gündemde yer alıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazandığı için rövanşa iki farklı skor avantajıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler Avusturya'daki karşılaşmayı kazanması veya berabere tamamlaması halinde başka bir sonuca ihtiyaç duymadan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe'nin rövanşta tek farklı mağlup olması da tur için yeterli olacak. Örneğin Sturm Graz'ın 1-0, 2-1 veya 3-2 gibi tek farklı galibiyetlerinde toplam skor üstünlüğü Fenerbahçe'de kalacak ve sarı-lacivertliler yoluna play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Grazı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Sturm Graz'ın rövanş karşılaşmasını iki farklı kazanması durumunda ise iki maçın toplam skoru eşitlenecek ve mücadele uzatmalara gidecek. Örneğin karşılaşmanın 2-0 Sturm Graz üstünlüğüyle tamamlanması halinde toplam skor 2-2 olacak. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Avusturya temsilcisinin rövanşı üç veya daha fazla farkla kazanması durumunda ise Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Grazı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I YENERSE, YENİLİRSE VEYA BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanında alacağı galibiyet veya beraberlik sarı-lacivertlilere doğrudan play-off biletini getirecek. İlk maçtaki 2-0'lık skor nedeniyle Fenerbahçe'nin rövanşta mutlaka kazanması gerekmiyor. Tek farklı yenilgiler de toplam skor avantajının korunması anlamına geliyor. Dolayısıyla sarı-lacivertliler 1-0, 2-1, 3-2 gibi skorlarla kaybetse dahi eşleşmenin kazananı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıracak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Grazı yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe, Sturm Graz engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için Olimpik Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin play-off turunu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılım hakkı kazanacak.

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