ABD’de yüz binlerce aracı ilgilendiren geri çağırma kararı geldi. Bazı 2025-2026 Camry Hibrit modellerinde tespit edilen gösterge paneli arızasının, kritik güvenlik sistemlerini devre dışı bırakabileceğini ve kaza riski olduğu belirtildi.

Japonya merkezli, otomobil, ticari araç ve hibrit araçların yanı sıra farklı mobilite çözümleri geliştiren, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan ve küresel çapta milyonlarca kullanıcıya hizmet veren markalar arasında yer alan Toyota, 508 bin 354 aracını geri çağırdığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) araçlarını geri çağıran şirket, birçok araç sahibine seslendi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), salı günü yaptığı açıklamada, kritik güvenlik bilgilerini göstermeyen bir gösterge panelinin kaza veya yaralanma riskini artırdığını bildirdi.

Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

GERİ ÇAĞIRILAN MODEL 2025-2026 BELİRLİ CAMRY HİBRİT

Orta sınıf sedan segmentinde yer alan, benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiren hibrit yapısıyla yakıt verimliliği ve konforlu sürüş sunan, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla öne çıkan 2025-2026 belirli Camry Hibrit modellerini şirket geri çağırdı.

Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

NHTSA, araç çalıştırılırken gösterge tablosu ekranındaki bir arızanın dörtlü flaşör ışıklarını, dönüş sinyallerini, emniyet kemeri uyarı sistemini ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabileceğini söyledi. NHTSA, satıcıların ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini aktardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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