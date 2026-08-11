Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

ABD’de yüz binlerce aracı ilgilendiren geri çağırma kararı geldi. Bazı 2025-2026 Camry Hibrit modellerinde tespit edilen gösterge paneli arızasının, kritik güvenlik sistemlerini devre dışı bırakabileceğini ve kaza riski olduğu belirtildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Japonya merkezli, otomobil, ticari araç ve hibrit araçların yanı sıra farklı mobilite çözümleri geliştiren, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan ve küresel çapta milyonlarca kullanıcıya hizmet veren markalar arasında yer alan Toyota, 508 bin 354 aracını geri çağırdığını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz
EKONOMİ

Ünlü markadan dev yenilik! Artık çocuğunuzu ayakkabısından takip edebileceksiniz

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) araçlarını geri çağıran şirket, birçok araç sahibine seslendi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), salı günü yaptığı açıklamada, kritik güvenlik bilgilerini göstermeyen bir gösterge panelinin kaza veya yaralanma riskini artırdığını bildirdi.

Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model
Başlık ResmiToyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

GERİ ÇAĞIRILAN MODEL 2025-2026 BELİRLİ CAMRY HİBRİT

Orta sınıf sedan segmentinde yer alan, benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiren hibrit yapısıyla yakıt verimliliği ve konforlu sürüş sunan, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla öne çıkan 2025-2026 belirli Camry Hibrit modellerini şirket geri çağırdı.

Toyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model
Başlık ResmiToyota 508 bin aracını geri çağırıyor! İşte hayati risk olan model

NHTSA, araç çalıştırılırken gösterge tablosu ekranındaki bir arızanın dörtlü flaşör ışıklarını, dönüş sinyallerini, emniyet kemeri uyarı sistemini ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabileceğini söyledi. NHTSA, satıcıların ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini aktardı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bursa’da yürekleri ağza getiren olay! Denize girenler ölümle burun buruna geldi
Denize girenler ölümle burun buruna geldi
Kaydet
İşte ekonomistlerin haziran ayı cari açık beklentisi
İşte ekonomistlerin haziran ayı cari açık beklentisi
Kaydet
Al Baraka Grup CEO'su Amor, Forbes listesine girdi
Al Baraka Grup CEO'su Amor, Forbes listesine girdi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.