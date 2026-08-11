Bursa’da sahil kenarında meydana gelen heyelan denizde yüzenlerin yüreğini ağızlarına getirdi. Denize doğru kayan toprak kütlesini görenler, yüzenleri ıslık çalarak uyardı. Korku dolu olayda yaralanan yada ölen olmaması, büyük bir faciayı önledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Çamlık Tepesi Mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Denize doğru kayan toprak kütlesi sahil hattında, kısa süreli paniğe neden oldu. Dalgaların ve kaymanın etkisiyle zor anlar yaşayan denizde yüzen vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı.

Bursa’da yürekleri ağza getiren olay! Denize girenler ölümle burun buruna geldi

Tepede bulunan vatandaşlar denizde yüzen kişileri ıslık çalarak uyarmaya çalışırken, can kaybı yada yaralanan olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Bursa’da yürekleri ağza getiren olay! Denize girenler ölümle burun buruna geldi

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da zabıta ekipleri ile birlikte bölgeyi gezdi. Uzmanlar Çamlık Tepesi'nin jeolojik yapısına dikkat çekerek yeni kaymaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bursa’da yürekleri ağza getiren olay! Denize girenler ölümle burun buruna geldi

“DENİZDE İNSANLAR VARDI, KORKTUK"

Bölge halkı, yaşananları "Toprak kayması gözümüzün önünde oldu, denizde insanlar vardı, çok korktuk" diyerek anlattı.

“YARALANMA VE CAN KAYBI YOK”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise şunları söyledi:

Çok dik yamaçlar burası. Zaman zaman karşılaştığımız olaylar. Karadan kontrol edildi. Denizden de kontrol ediliyor. Yapılar için risk var mı? Bakılıyor. Herhangi bir risk şu anda görünmüyor. Burası plaj olarak kullanılan alanlar da değil. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı da yok.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIBursa

Haberle İlgili Daha Fazlası