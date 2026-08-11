Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Dehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Mersin’de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenin, şiddetinin tek seferlik olmadığı ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda öğretmenin farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı bilgisi yer aldı. Hakim karşısına çıkan öğretmen kendini “Temas etmem normal, amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı” diyerek savunurken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Mersin'de atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz’ın boynunda çizik ve yara izleri olduğunu fark eden aile durumdan şüphelenmiş, kurumdan cevap alamayınca adli makamlara başvurmuştu.

Küçük çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla öğretmen S.P.C. hakkında dava açılmıştı. Hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen öğretmen, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Dehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı
Başlık ResmiDehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı

ŞİDDET TEKRAR ETMİŞ

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildiren hakim, sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığına dair rapor hazırladığını belirtti.

Dehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı
Başlık ResmiDehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı

“FARKLI ALGILANDI”

Öğretmen S.P.C., uzun süreden beri Kuzey Yılmaz'ın öğretmeni olduğunu belirterek, "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Kuzey Yılmaz'ın babası Bahattin Yılmaz ise çocuğunun hastanede tedavilere cevap vermediğini söyledi.

Dehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı
Başlık ResmiDehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı

“TEK SEFERLİK OLMADIĞINI ÖĞRENDİK”

Şiddetin sürekli olduğunu bilirkişi raporuyla öğrendiklerini belirten Anne Sermin Yılmaz, “Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bilirkişi raporunda öğretmenin farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı belirtilirken, mahkeme yeni iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hakim, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı
Başlık ResmiDehşet zincirleme çıktı! Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında korkunç gerçek! Bilirkişi raporu ortaya çıkardı

NELER OLMUŞTU?

Mersin'de atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz, 2,5 yıldır eğitim gördüğü okula gitmek istemedi, huzursuz davranışlar sergilemeye başladı. Yılmaz’ın anne ve babası Bahattin- Sermin Yılmaz çifti, çocuklarının boynunda çizik ve yara izleri olduğunu fark etti.

Durumu kurum yetkililerine bildiren aile, çiziklerin merkezde oluşmadığının söylenmesi üzerine kamera kayıtlarını talep etti. Kayıtlara ulaşamayan aile adli makamlara başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin sınıf ortamında 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'a yönelik fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Aile korkunç görüntülerin ardından suç duyurusunda bulundu.

Anne Sermin Yılmaz, "Emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye gitti. Şu anda hem benim hem de çocuğumun psikolojik durumu hiç iyi değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu
GÜNDEM

Mersin’de skandal görüntü! 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiası! Korku dolu gözlerle bakıyordu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yargıtay'dan köpek saldırısı kararı! Yaralanan kadına tazminat ödeyecekler
Yargıtay'dan köpek saldırısı kararı! Yaralanan kadına tazminat ödeyecekler
Kaydet
Ömer Çelik'ten 'Meclis geriye itildi' iddiasına 467 oy cevabı
Ömer Çelik'ten 'Meclis geriye itildi' iddiasına 467 oy cevabı
Kaydet
Ousmane Diomande, Nottingham Forest'ta: Tarihi bir kulüp
Diomande, Nottingham Forest'ta: Tarihi bir kulüp
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.