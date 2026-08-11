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Yaşam

Yargıtay'dan köpek saldırısı kararı! Yaralanan kadına tazminat ödeyecekler

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Yargıtay'dan köpek saldırısı kararı! Yaralanan kadına tazminat ödeyecekler

Yargıtay, 2019 yılında Kırşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayarak yüzde 37 oranında malul kalan 63 yaşındaki kadına, 637 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı. Yargıtay karara gerekçe olarak, davalıların sorumluluğundaki köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın, çevre açısından tehlike oluşturacak şekilde başıboş bırakılmasını, bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

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Kırşehir'de 2019 yılında köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Sebahat Karaman'ın sağ kulak kepçesi ve kulak memesinin bir kısmı ile her iki kolunda doku kaybı meydana geldi. Saldırının ardından Karaman, köpeklerin sahiplerine karşı tazminat davası açtı. Yerel mahkeme davalıların "kusursuz sorumlu" olduklarına hükmetti.

MALULİYET ORANI YÜZDE 37

Mahkemece yapılan değerlendirmede, Karaman'ın maruz kaldığı yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Yüzündeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının yüzde sabit iz niteliğinde olduğu tespit edilirken, Karaman'ın maluliyet oranının yüzde 37 olduğu belirlendi.

MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Bilirkişi raporunda, Karaman'ın 3 aylık geçici iş göremezlik zararının 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlik zararının ise 431 bin 193 lira 50 kuruş olduğu hesaplandı. Mahkeme, Karaman'a 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve 200 bin lira manevi olmak üzere toplamda 637 bin 156 lira 20 kuruş tazminat ödenmesine hükmetti.

Yargıtay'dan köpek saldırısı kararı! Yaralanan kadına tazminat ödeyecekler
Başlık ResmiYargıtay'dan köpek saldırısı kararı! Yaralanan kadına tazminat ödeyecekler

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine, inceleme yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, hayvan sahibinin, hayvanının üçüncü kişilere zarar vermesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve gereken özeni göstermek zorunda olduğuna dikkat çekti. Kararda, hayvan sahibinin sorumluluktan kurtulabilmesi için gerekli özeni gösterdiğini ya da tüm tedbirler alınmasına rağmen zararın meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu kanıtlaması gerektiği ifade edildi.

Yargıtay, davalıların sorumluluğundaki köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınmaksızın, çevre açısından tehlike oluşturacak şekilde başıboş bırakılmasını, bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporunun denetime elverişli olduğunu ve hükmedilen manevi tazminat miktarının hakkaniyete uygun bulunduğunu belirterek davalıların temyiz itirazlarını reddetti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırşehir
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