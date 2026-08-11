Ousmane Diomande, Nottingham Forest'ta: Tarihi bir kulüp

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Ousmane Diomande'yi kadrosuna kattı.

Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, Portekiz ekibi Sporting’de forma giyen Ousmane Diomande ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ousmane Diomande (Fotoğraf: Instagram)

"ÇOK MUTLUYUM"

Transferle ilgili değerlendirmede bulunan Diomande, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve böyle bir kulübe katılmak beni motive ediyor. Bu sezon çok güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Lizbon temsilciyle 132 maça çıkan Diomande, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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