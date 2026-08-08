Sergej Jakirovic'ten Acun Ilıcalı itirafı: Sanki Brad Pitt ile yürüyor gibiydim

İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'nin teknik patronu Sergej Jakirovic, kulübün sahibi Acun Ilıcalı saha dışındaki ilişkisine değindi. Bosna Hersekli teknik adam, "Türkiye'de ne kadar ünlü olduğunu görebiliyorum. Onunla birlikte Çeşme Alaçatı'daydım ve sanki Brad Pitt ile yürüyormuşum gibi hissettim" dedi.

Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, İngiliz kulübünün sahibi Acun Ilıcalı ile futbol anlayışlarının birbirleriyle örtüştüğünü dile getirdi.

"BAŞARIYA AÇIZ"

HT Spor'a konuşan Jakirovic, "Acun Ilıcalı ile sanırım Mayıs 2025'te yaptığımız konuşmadan beri aramızda bir uyum oluştu. Futbola bakış açımız tamamen aynı. Ben tutkuluyum, o da tutkulu. İkimiz de hırslıyız, başarıya açız. Ne yaparsak yapalım, her zaman geliştirmek ve bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Eğer bazı problemlerim veya isteklerim varsa doğrudan onu arıyorum. Bu benim için mükemmel bir durum. Çünkü onun desteğinin arkamda olduğunu bilmek benim için çok şey ifade ediyor. Bu da bana daha fazla öz güven veriyor. Takımı geliştirmek için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Sergej Jakirovic

ALAÇATI TATİLİ ANISI

Ilıcalı ile saha dışındaki ilişkisine de değinen 49 yaşındaki çalıştırıcı, birlikte Çeşme Alaçatı'da geçirdikleri zamandan bahsetti: İkinci defa onun ve benim ailemle birlikte tatile gittik. Kendisi çok cömert, nazik ve çok 'normal' biri. Ben bu tarz, 'halkın içinden gelen' insanları seviyorum çünkü doğal ve samimiler. Türkiye'de ne kadar ünlü olduğunu görebiliyorum. Onunla birlikte Çeşme Alaçatı'daydım ve sanki Brad Pitt ile yürüyormuşum gibi hissettim. Bu benim için ilginç bir deneyimdi. Ancak benim açımdan kolaydı çünkü ben arka plandaydım; kimse bana ilgi göstermiyordu. Bu da tatilim için harikaydı.

Acun Ilıcalı

ILICALI'DAN FERGUSON BENZETMESİ

Hull City'deki geleceği hakkında da konuşan Jakirovic, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı Sir Alex Ferguson benzetmesini şöyle anlattı:

Acun Ilıcalı, geçen sezon sözleşmeyi imzaladığımızda bana kendisiyle 10 yıl birlikte olacağımı söyledi. Bu yüzden dün bana 'Sir Alex Ferguson' diye seslendi. Futbolda işlerin çok hızlı değiştiğini biliyorsunuz. Ama şu an kendimi Hull City'de görüyorum. Birlikte çalışıyoruz çünkü iyi bir yoldayız. Umarım bu kulüpte olabildiğim kadar uzun süre kalırım ve iyi bir iş birliğimiz olur.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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