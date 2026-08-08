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KYK yurt başvurularında son durum! 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?

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KYK yurt başvurularında son durum! 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?
Fotoğraf Başlığı KYK yurt başvurularında son durum! 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?

KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) 2026-2027 dönemi yurt başvuru takvimi, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Üniversite öğrencilerinin barınma konusunda öncelikli tercihleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı KYK yurtları için başvurular, her yıl belirlenen takvim doğrultusunda alınıyor. Peki, KYK yurt başvurularında son durum ne? 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?

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Üniversite tercih süreci devam ederken gözler bir kez daha KYK (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru takvimine çevrildi. Eğitimlerini şehir dışında sürdürecek binlerce öğrenci, başvuru tarihlerinin duyurulmasını bekliyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlayacak GSB KYK yurtları için başvuru tarihleri resmi hesaplar üzerinden paylaşılacak.

KYK yurt başvurularında son durum! 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?
Başlık ResmiKYK yurt başvurularında son durum! 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?


KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK yurt başvuruları, 2 Eylül saat 10.00'da başlamış, 6 Eylül saat 23.59'da sona ermişti. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt başvurularının eylül ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

• Ek kontenjan öğrencileri,
• Yatay-dikey geçiş öğrencileri,
• Özel yetenek öğrencileri,
• Lisansüstü eğitim öğrencileri,
• Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan (artık yıl) öğrenciler,
• Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasını müteakip alınacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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