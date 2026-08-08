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Ekonomi

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,39, altının gram fiyatı yüzde 8,29, dolar/TL yüzde 0,37 ve euro/TL yüzde 1,20 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi en düşük 13.376,01 puanı ve en yüksek 13.956,18 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,39 üzerinde 13.779,39 puandan tamamladı.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Başlık ResmiBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

ALTIN BU HAFTA GAZA BASTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,29 artışla 6 bin 664 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya çıktı.

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Geçen hafta sonu 10 bin 103 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 8,25 artışla 10 bin 936 liraya yükseldi.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Başlık ResmiBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

DÖVİZLER DE YÜKSELİŞTE

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 47,7030 liraya, euro da yüzde 1,20 yükselişle 55,1720 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,59, emeklilik fonları yüzde 2,32 değer kazandı.

EN ÇOK 'KIYMETLİ MADEN FONLARI' KAZANDIRDI

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile “Kıymetli Maden Fonları” oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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