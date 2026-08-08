2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026- YÖKDİL/2) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da süre ve saat araştırması yapıyor. YÖKDİL saati ve süresi ile ilgili ayrıntılara yayımlanan kılavuzda yer verilmişti. Peki, YÖKDİL/2 saat kaçta başlayacak/bitecek?

2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026- YÖKDİL/2), 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 87 sınav merkezinde uygulanacak YÖKDİL/2 için 300 bina ve 4 bin 165 salon kullanılacak.

9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Saat 13.15'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

YÖKDİL/2 saat kaçta başlayacak/bitecek? YÖKDİL saati ve süresi

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yanında bulundurması gerekiyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YÖKDİL/2 PUANI NE İÇİN KULLANILIR?

Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

Bununla beraber, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

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