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Spor

Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: Buruk'la görüştü, tekliflere cevap verdi

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Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: Buruk'la görüştü, tekliflere cevap verdi

Galatasaray'ın Haziran 2025'te kadrosuna kattığı Leroy Sane, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere cevap verdi. Alman yıldız, sarı-kırmızılı kulüpten 3 milyon euroluk "sadakat primi" ile birlikte 12 milyon euro garanti ücret alıyor.

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Süper Lig'de ilk maçına 14 Ağustos'ta Çorum FK karşısında çıkacak Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken; Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki Alman futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen transfer tekliflerini reddetti.

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OKAN BURUK'UN GÜVENİ TAM

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna güveniyor. Sane ile görüşme gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcı, yıldız futbolcuya yeni sezonda takımda kalmasını istediğini iletti.

Leroy Sane, Galatasaray'da 43 maçta 3342 dakika süre aldı.
Başlık ResmiLeroy Sane, Galatasaray'da 43 maçta 3342 dakika süre aldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 43 maçta 7 gol ve 9 asistlik skor katkısı veren Sane'nin, yeni sezonda hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşmak istiyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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