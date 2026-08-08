Trump'ın uçak bilmecesi çözüldü! Pentagon harekete geçti, kritik isim görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi için geldiği Türkiye'den dönüşü sırasında neden uçak değişikliği yaptığı belli oldu. Pentagon, eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall'ın söz konusu uçağın özellikleri ve yetenekleriyle ilgili gizli bilgileri bir medya kuruluşuna izinsiz şekilde aktardığını iddia ederken, Kendall söz konusu iddiaları reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağını Türkiye dönüşünde kullanmaktan neden vazgeçtiği ortaya çıktı. Pentagon, Trump’ın Boeing 747 tipi uçağına dair gizli bilgi ve yeteneklerin eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall tarafından sızdırıldığını öne sürerken, eski Bakanın yetkisi iptal edildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, kararın hemen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Parnell, Kendall'ın Trump için planlanan yeni Air Force One'ın kabiliyetlerine ilişkin gizli bilgileri yetkisi olmadan paylaştığını söyledi. Savunma Bakanlığı'nın gizli bilgilerin korunması konusunda taviz vermeyeceğini belirten Parnell, kararın bu nedenle alındığını ifade etti.

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“GİZLİ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM”

Kendall ise suçlamaları kabul etmedi. CNN'e konuşan eski Bakan, görev yaptığı dönemde gizli bilgileri paylaşmamak konusunda oldukça dikkatli davrandığını belirterek, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Kendall, "Bildiğim kadarıyla gizli hiçbir şey söylemedim" diyerek hangi bilgiyi sızdırmakla suçlandığının kendisine dahi açıklanmadığını söyledi.

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Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında da gündeme gelmişti. Trump'ın zirvenin ardından Türkiye'den bu uçak yerine farklı bir uçakla ayrılması dikkat çekmişti. Uçağın gelişmiş güvenlik ve iletişim sistemleri nedeniyle kullanımı konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

Kendall, eski Başkan Joe Biden döneminde Temmuz 2021 ile Ocak 2025 arasında ABD Hava Kuvvetleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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