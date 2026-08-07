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Spor

Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den ses getiren bir transfer daha

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Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den ses getiren bir transfer daha

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Norveçli orta saha Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu, İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. İngiliz ekibi, Norveç temsilcisi Tromsø forması giyen Jens Hjerto-Dahl'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusuyla 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den ses getiren bir transfer daha
Başlık ResmiAcun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den ses getiren bir transfer daha

İddialara göre Hull City, genç futbolcu için Tromsø'ya 11,5 milyon euro bonservis ödedi. Bu transfer, kulübün son dönemde genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelik yatırım stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Henüz 6 yaşındayken Tromsø altyapısına katılan Hjerto-Dahl, A takım formasıyla çıktığı 105 maçta 19 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Norveçli futbolcunun adı geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların transfer girişiminde bulunduğu öne sürülürken, Hjerto-Dahl'ın sezonu Tromsø'da tamamlamak istediği gerekçesiyle teklife sıcak bakmadığı belirtilmişti.

Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den ses getiren bir transfer daha
Başlık ResmiAcun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den ses getiren bir transfer daha
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