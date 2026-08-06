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Dünya

Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

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Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

Schengen bölgesinde Nisan ayında tam kapasiteyle devreye alınan yeni biyometrik Giriş/Çıkış Sistemi (EES), yaz sezonundaki turist yoğunluğunu kaldıramayarak kilitlendi.

Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Milano gibi büyük aktarma merkezlerinde saatleri bulan kuyruklar oluşması üzerine sınır yetkilileri çareyi sistemi geçici olarak kapatmakta buldu. Alınan muafiyet kararı, Schengen bölgesine seyahat eden Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiriyor.

Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

Avrupa Birliği’nin (AB) sınır güvenliğini artırmak ve kağıt pasaport damgalamayı modernleştirmek amacıyla yürürlüğe koyduğu Giriş/Çıkış Sistemi (EES), yoğun yaz sezonunda büyük bir operasyonel krize yol açmıştı.

29 Schengen ülkesine giren AB dışı ülke vatandaşlarını kapsayan sistem, ilk geçişte parmak izi alınmasını ve yüz taraması yapılmasını şart koşuyor. Ancak altyapı yetersizliği ve yoğun yolcu akışı nedeniyle Avrupa’nın en büyük havalimanlarında uçuşlar kaçırılmaya ve sınır kapıları kilitlenmeye başladı.

Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

Sistem, AB vatandaşı olmayan tüm üçüncü ülke vatandaşlarını kapsadığı için Türkiye’den Avrupa’ya seyahat eden Türk vatandaşlarını da doğrudan etkiliyor. Normal şartlarda Türk yolcuların EES kiosklarında biyometrik veri kaydı yaptırması zorunlu kılınırken, kilitlenme yaşanan havalimanlarında sistemin kapatılmasıyla birlikte yolcular uzun süre sıra beklemeden doğrudan manuel pasaport kontrolüne yönlendiriliyor veya muafiyetle geçiş yapıyor.

Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

"KUYRUKLAR UZAYINCA SİSTEM KAPATILIYOR"

Havacılık devleri ve havalimanı işletmecileri yaşanan aksaklıkları teyit etti. Air France-KLM yetkilileri, Paris ve Amsterdam’daki merkezlerinde akıcı geçişi sağlamak adına kuyruklar oluştuğunda sistemi kapattıklarını bildirdi. Lufthansa CEO’su Carsten Spohr ise "AB giriş sistemi nedeniyle aktarmalı uçuşlar kaçırıldı. Alman makamları ve Frankfurt Havalimanı ile bu esnekliği sağladık çünkü gecikmeler artık kabul edilemez boyutlara ulaşmıştı" ifadelerini kullandı.
 

Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

6 EYLÜL’E KADAR İSTİSNAİ MUAFİYET

Havacılık ve seyahat sektöründen gelen sert tepkilerin ardından Avrupa Komisyonu, 6 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere biyometrik veri kayıtlarının geçici olarak askıya alınmasına imkan tanıyan bir muafiyet kararı uygulandığını açıkladı. Karar sadece havalimanlarında değil; karayolu, deniz ve demiryolu sınır kapılarında da geçerli kılındı.

Aralarında İsviçre'nin de yer aldığı 8 AB ülkesi, mevcut personel ve altyapının bu yükü kaldıramayacağını belirterek 6 Eylül'de dolacak esneklik süresinin uzatılmasını talep ediyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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