Schengen kapılarında sistem kilitlendi: Türk vatandaşlarını da ilgilendiren 6 Eylül kararı!

6 EYLÜL’E KADAR İSTİSNAİ MUAFİYET

Havacılık ve seyahat sektöründen gelen sert tepkilerin ardından Avrupa Komisyonu, 6 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere biyometrik veri kayıtlarının geçici olarak askıya alınmasına imkan tanıyan bir muafiyet kararı uygulandığını açıkladı. Karar sadece havalimanlarında değil; karayolu, deniz ve demiryolu sınır kapılarında da geçerli kılındı.

Aralarında İsviçre'nin de yer aldığı 8 AB ülkesi, mevcut personel ve altyapının bu yükü kaldıramayacağını belirterek 6 Eylül'de dolacak esneklik süresinin uzatılmasını talep ediyor.