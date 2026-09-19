Trabzon'da Salah resitali: Galatasaray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti

Süper Lig'in altıncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 3 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor'u Galatasaray ağırladığı maçta Mohamed Salah şov yaptı.

SALAH'TAN 3 GOL VE 1 ASİST

Papara Park'ta maçta 4, 44 ve 80. dakikalarda fileleri havalandıran 34 yaşındaki yıldız, 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı golde ise asisti yapan isim oldu.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Mohamed Salah, 2000-2001'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu İlk haftada Başakşehir ağlarına 2 gol gönderen Salah, Gençlerbirliği'ne 1 ve Galatasaray'a ise 3 gol birden attı.

Trabzonspor - Galatasaray

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde attığı 12 golün 6'sına imza atarak takımının ilk 6 haftadaki en golcü oyuncusu oldu. Salah, 6 haftada 13 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 7 gol ve 2 asistle toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu.

Trabzonspor - Galatasaray

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ