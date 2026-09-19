Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzon'da Salah resitali: Galatasaray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trabzon'da Salah resitali: Galatasaray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti
Başlık ResmiTrabzonda Salah resitali: Galatasaraya karşı 3 gole etki etti, tarihe geçti

Süper Lig'in altıncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 3 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor'u Galatasaray ağırladığı maçta Mohamed Salah şov yaptı.

SALAH'TAN 3 GOL VE 1 ASİST

Papara Park'ta maçta 4, 44 ve 80. dakikalarda fileleri havalandıran 34 yaşındaki yıldız, 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı golde ise asisti yapan isim oldu.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Mohamed Salah, 2000-2001'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu oldu İlk haftada Başakşehir ağlarına 2 gol gönderen Salah, Gençlerbirliği'ne 1 ve Galatasaray'a ise 3 gol birden attı.

Trabzonspor - Galatasaray
Başlık ResmiTrabzonspor - Galatasaray

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde attığı 12 golün 6'sına imza atarak takımının ilk 6 haftadaki en golcü oyuncusu oldu. Salah, 6 haftada 13 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 7 gol ve 2 asistle toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu.

Trabzonspor - Galatasaray
Başlık ResmiTrabzonspor - Galatasaray
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İTTİFAK DEVREYE GİRER Mİ?
İTTİFAK DEVREYE GİRER Mİ?
"Arabistan'a ciddi saldırı var biz de sözümüzün eriyiz"
4 YENİ GÖZALTI!
4 YENİ GÖZALTI!
Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
Salah coştu, Trabzonspor G.Saray'a gol yağdırdı
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
Yeni süreçte ayrımcı dile geçit yok
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
G.Saray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
Savcılık düğmeye bastı, İstanbul'da operasyon başladı
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik!
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
Kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Kapılar kapandı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
31 TON ALTIN ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
31 TON ALTIN ÜLKE DEĞİŞTİRİYOR
4 milyar dolarlık rezerv için düğmeye basıldı
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül! GDZ İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
İzmir elektrik kesintisi 20-21-22 Eylül
Kaydet
Galatasaray'da Okan Buruk kırmızı kart gördü
Galatasaray'da Okan Buruk kırmızı kart gördü
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi ziyaret edecek! Programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.