İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile savaşın sona erdirilmesi için Katar ve Pakistan üzerinden yürütülen temasların sürdüğünü açıkladı. İran'ın şartlarını açıklayan Rızai, Washington'a sert mesaj vererek "İran, ABD ordusunun zayıflıklarını biliyor ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır" dedi.

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken Tahran’dan hem müzakere hem de misilleme mesajı geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile süren askeri ve siyasi gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rızai, Tahran yönetiminin Washington ile muhtemel müzakerelere ilişkin şartlarını, ABD'ye yönelik stratejisini ve İran'ın muhtemel bir belirleyici savaşa hazırlık durumunu değerlendirdi.

ARABULUCALARLA TEMAS SÜRÜYOR

Rızai, Katar ve Pakistanlı arabulucularla temasların sürdüğünü ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartların söz konusu ülkelere iletildiğini belirtti.

İran'ın savaştan çıkmak için öne sürdüğü şartların kabul edilmesinin Washington yönetiminin çıkarına olacağını belirten Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin sonuç vermeyeceğini ifade ederek, İran'ın "sonuçları belirleyecek bir savaşa" hazır olduğunu söyledi.

İRAN'IN ŞARTLARI NELER?

Rızai, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın öne sürdüğü şartların "tüm cephelerdeki savaşın sonlandırılması", İran'a ait dondurulmuş kaynakların serbest bırakılması ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılması olduğunu açıkladı.

İran savaşın bitmesi için arabulucuları devreye soktu! ABD’ye 3 şart

Rızai ayrıca İran'ın Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların da sona ermesini istediğini belirtti. Husilerin de Suudi Arabistan ile bir anlaşmaya varmak istediğini düşündüğünü ifade eden Rızai, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik temasların sürdüğünü kaydetti.

"TRUMP HATA YAPTI"

ABD'nin taraflar arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptından çekilmesinin ardından İran'ın Washington'a yönelik stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirten Rızai, Trump'ın İran'a ilişkin değerlendirme ve hesaplamalarının hatalı olduğunu savundu. Rızai ayrıca savaşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla başlatıldığını belirtti.

İran savaşın bitmesi için arabulucuları devreye soktu! ABD’ye 3 şart

İran'ın yakın zamanda ABD'ye ait bir uçak gemisine yönelik gemisavar füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini hatırlatan Rızai, "İran, ABD ordusunun zayıflıklarını biliyor ve hava saldırılarına karşılık vermeye hiç olmadığı kadar hazır" ifadelerini kullandı.

Rızai, İran'ın savunma konusunda son derece ciddi olduğunu belirterek, "Eğer İran saldırıya uğrarsa, ABD üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını çok daha büyük bir güçle hedef alacaktır" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI