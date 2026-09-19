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3. Sayfa

Son dakika... Büyükçekmece'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

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İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Büyükçekmece'nin Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.

Son dakika... Büyükçekmece'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var
Başlık ResmiSon dakika... Büyükçekmece'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak kayması sonucu 2 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin toprak altında kalan işçileri kurtarmak için başlattı. Biri sağ olarak çıkarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

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