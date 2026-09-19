Kaşif Kozinoğlu'nu gören son isim: Hasan Atilla Uğur'un ifadesinden çarpıcı detay

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde soruşturma sürerken ev hapsine çarptırılan koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Uğur; Kozinoğlu’na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamazken, kamera görüntülerinde elinde görülen cismi de odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de anlatamadı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan, savcılıktaki ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Şüpheliler Doğan ve İşgören'in tutuklanmasına karar veren hakimlik, şüpheliler Ataman ve Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ATİLLA UĞUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur’a, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden sorular soruldu.

Uğur, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini, yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini ve bunun üzerine dil altı hapı verdiğini anlattı. Ancak Uğur, kritik önemdeki ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Kaşif Kozinoğlu

“DİL ALTI HAPINI NEREDEN ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Uğur ifadesinde, "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kozinoğlu’nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağına ilişkin bu belirsizlik soruşturma tutanağındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

ÖNCEKİ İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Savcılık, Uğur’a ilk ve ikinci ifadeleri arasında tansiyon değerleri bakımından farklılık bulunduğunu ve önceki soruşturmada bu farkın kendisine sorulduğunu hatırlattı.

Uğur ise önceki dönemde hâkim huzurunda verdiği “Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır” şeklindeki beyanı kabul etmedi. Uğur, söz konusu ifadeler için “O ifadeler bana ait değildir.” dedi. Ancak başsavcılık bizzat imzalı tutanağın bulunması nedeniyle bu beyanı şüpheli buldu.

Hasan Atilla Uğur

KOZİNOĞLU'NUN ODASINDAKİ 4 DAKİKA SIRRI

Savcılık, Uğur’a saat 18.40’ta Kaşif KoziKozinoğlu’nun odasına girdiğinin, yaklaşık 4 dakika içeride kaldığının ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

Tutanağa göre Uğur’un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniye ardından Kozinoğlu koğuşa girdi ve daha sonra sol eliyle kapıyı kapattı. Savcılığın, Uğur’un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise Uğur “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum.” yanıtını verdi.

BARDAK DETAYINI DA HATIRLAMADI

Hasan Ataman Yıldırım’ın kısa süre sonra Kozinoğlu’nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur’a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedeni de soruldu.

Uğur ise “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.” dedi.

Uğur’un önceki ifadesinde, Kozinoğlu’nun rahatsızlanmadan hemen önce “Benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti” şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı. Uğur, yeni ifadesinde “Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir.” dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE 14 DAKİKA İÇİNDE YEMEK YEMİŞLER

Savcılık sorgusunda Kozinoğlu’nun ölüm günü yaşanan başka bir ayrıntı da gündeme getirildi. Uğur’a, Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın yürüyüşte oldukları sırada yaklaşık 14 dakika içinde hazırlayıp birlikte yemek yemeleri soruldu.

Uğur bunun özel bir nedeni olmadığını savunarak “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi.” şeklinde cevap verdi.

"FETÖ' İZİ ARAŞTIRILSIN"

Kozinoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alındığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur, ölümün ardında örgütsel bir bağlantı bulunabileceği yönündeki kişisel kanaatini dile getirdi. Ancak aynı bölümde, Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili kendisinin herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını savundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI