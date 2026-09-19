Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kaşif Kozinoğlu'nu gören son isim: Hasan Atilla Uğur'un ifadesinden çarpıcı detay

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kaşif Kozinoğlu'nu gören son isim: Hasan Atilla Uğur'un ifadesinden çarpıcı detay
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlunu gören son isim: Hasan Atilla Uğurun ifadesinden çarpıcı detay

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde soruşturma sürerken ev hapsine çarptırılan koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Uğur; Kozinoğlu’na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamazken, kamera görüntülerinde elinde görülen cismi de odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de anlatamadı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan, savcılıktaki ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Şüpheliler Doğan ve İşgören'in tutuklanmasına karar veren hakimlik, şüpheliler Ataman ve Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı

ATİLLA UĞUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur’a, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden sorular soruldu.

Uğur, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini, yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini ve bunun üzerine dil altı hapı verdiğini anlattı. Ancak Uğur, kritik önemdeki ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Kaşif Kozinoğlu
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu

“DİL ALTI HAPINI NEREDEN ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Uğur ifadesinde, "Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kozinoğlu’nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağına ilişkin bu belirsizlik soruşturma tutanağındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

ÖNCEKİ İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Savcılık, Uğur’a ilk ve ikinci ifadeleri arasında tansiyon değerleri bakımından farklılık bulunduğunu ve önceki soruşturmada bu farkın kendisine sorulduğunu hatırlattı.

Uğur ise önceki dönemde hâkim huzurunda verdiği “Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır” şeklindeki beyanı kabul etmedi. Uğur, söz konusu ifadeler için “O ifadeler bana ait değildir.” dedi. Ancak başsavcılık bizzat imzalı tutanağın bulunması nedeniyle bu beyanı şüpheli buldu.

Hasan Atilla Uğur
Başlık ResmiHasan Atilla Uğur

KOZİNOĞLU'NUN ODASINDAKİ 4 DAKİKA SIRRI

Savcılık, Uğur’a saat 18.40’ta Kaşif KoziKozinoğlu’nun odasına girdiğinin, yaklaşık 4 dakika içeride kaldığının ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

Tutanağa göre Uğur’un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniye ardından Kozinoğlu koğuşa girdi ve daha sonra sol eliyle kapıyı kapattı. Savcılığın, Uğur’un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise Uğur “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum.” yanıtını verdi.

BARDAK DETAYINI DA HATIRLAMADI

Hasan Ataman Yıldırım’ın kısa süre sonra Kozinoğlu’nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur’a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedeni de soruldu.

Uğur ise “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.” dedi.

Uğur’un önceki ifadesinde, Kozinoğlu’nun rahatsızlanmadan hemen önce “Benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti” şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı. Uğur, yeni ifadesinde “Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir.” dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE 14 DAKİKA İÇİNDE YEMEK YEMİŞLER

Savcılık sorgusunda Kozinoğlu’nun ölüm günü yaşanan başka bir ayrıntı da gündeme getirildi. Uğur’a, Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın yürüyüşte oldukları sırada yaklaşık 14 dakika içinde hazırlayıp birlikte yemek yemeleri soruldu.

Uğur bunun özel bir nedeni olmadığını savunarak “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi.” şeklinde cevap verdi.

"FETÖ' İZİ ARAŞTIRILSIN"

Kozinoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alındığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur, ölümün ardında örgütsel bir bağlantı bulunabileceği yönündeki kişisel kanaatini dile getirdi. Ancak aynı bölümde, Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili kendisinin herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını savundu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
4 GOL 1 KIRMIZI KART
4 GOL 1 KIRMIZI KART
14 yıl sonra oynanan Londra Derbisi'nde kazanan yok
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
20 yaşındaki Didar’ın cinayetinde kan donduran detay!
ARA TATİL AÇIKLAMASI
ARA TATİL AÇIKLAMASI
Merakla beklenen konuyu cevapladı
9 YILLIK MÜCADELE
9 YILLIK MÜCADELE
"Yaşar ne yaşar ne yaşamaz" filmi gerçek oldu
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
GERİ SAYIM BAŞLIYOR
Trump, Xi Jinping'e rövanş hazırlığında!
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
FAZLA MESAİ KARARI
FAZLA MESAİ KARARI
Yargıtay'dan 24 saat çalışanlara kötü haber
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Karsan ile İETT arasında 150 araçlık sözleşme imzalandı
Karsan ile İETT arasında 150 araçlık sözleşme imzalandı
Kaydet
Çayına, kahvesine şeker atanlar dikkat! Bakanlıktan önemli uyarı
Çayına, kahvesine şeker atanlar dikkat! Bakanlıktan önemli uyarı
Kaydet
Cumartesi günü hangi diziler var? 19 Eylül Cumartesi yeni bölümü olan diziler
Cumartesi günü hangi diziler var?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.