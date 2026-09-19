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Dünya

Almanya'nın gündeminde Türk aday! Berlin'de tarih yazabilir

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Almanya'nın gündeminde Türk aday! Berlin'de tarih yazabilir
Başlık ResmiAlmanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir

Almanya’nın başkenti Berlin, tarihin en kritik eyalet meclisi seçimlerinden birine kilitlenirken, Sol Parti'nin (Die Linke) Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp’in anketlerdeki önlenemez yükselişi Tel Aviv yönetimini ve İsrail medyasını ayağa kaldırdı. ZDF'in son anketlerine göre yüzde 22 oy oranıyla yarışta zirveye yerleşen Eralp, Berlin'i yöneten ilk göçmen kökenli kadın başbakan olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerine sayılı günler kala yarış kızıştı. Sol Parti'nin Türkiye kökenli başbakan adayı Elif Eralp, partisinin anketlerdeki yükselişiyle seçimlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Berlin'in hem eyalet hem de belediye statüsünde olması nedeniyle seçim sonucunda oluşacak parlamento, kentin yönetimini üstlenecek ismi de belirleyecek. Sol Parti'nin sandıktan güçlü çıkması halinde Eralp, Berlin'in yönetimi için yapılacak koalisyon görüşmelerinin merkezindeki isimlerden biri olacak.

Almanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir
Başlık ResmiAlmanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir

ANKETLERDE ÜST SIRALARDA

Forschungsgruppe Wahlen anketinde Sol Parti yüzde 23 ile ilk sırada yer alırken CDU yüzde 21, AfD yüzde 17 ve Yeşiller yüzde 16 seviyesinde ölçüldü.

Seçim yarışındaki iddiasını gizlemeyen Eralp ise DW'ye "Kazanacağım, öyle görünüyor. Ve bunun için her gün mücadelemi veriyorum" dedi.

Sol Parti'nin birinci çıkması ve Eralp'in Berlin eyalet başbakanı olması halinde kentte bir ilk yaşanacak. Eralp, Berlin'i yöneten ilk Türk kökenli ve göçmen kökenli kadın olacak.

Almanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir
Başlık ResmiAlmanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir

İSRAİL BASINI ERALP'İ MAMDANİ ÜZERİNDEN ELE ALDI

Berlin'deki seçim yarışı İsrail basınının da gündemine girdi. The Times of Israel, Eralp'in yükselişini New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin seçim kampanyasıyla karşılaştırdı.

Gazete, Sol Parti'den bir heyetin geçen yıl Mamdani'nin New York'taki seçim kampanyasını incelemek üzere ABD'ye gittiğini ve partinin daha sonra Berlin'de konut ile geçim sıkıntısını merkeze alan yoğun bir saha kampanyası yürüttüğünü yazdı.

Haberde Eralp için "Mamdani'yi taklit etmek isteyen aşırı solcu Elif Eralp, Berlin Belediye Başkanlığına göz koydu" başlığı kullanıldı.

Almanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir
Başlık ResmiAlmanyanın gündeminde Türk aday! Berlinde tarih yazabilir

SİYONİST LOBİLERİN VE İSRAİL BASINININ HEDEFİNDEYDİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda, katil Netanyahu’nun uluslararası mahkemelerde yargılanması ve tutuklanması için mücadele edeceğini açıkça haykıran Eralp, Siyonist lobilerin ve İsrail medyasının uykularını kaçıran isim olmuştu.

Berlin’deki sol mitinglerde İsrail’in Filistin’deki soykırımına karşı yükselen sesler ve cemaat baskıları, Tel Aviv eksenli çevrelerin Alman siyasetine müdahale etme çabasını boşa çıkaramadı.

ERALP'TEN 5 MADDELİK PLAN

Eralp ise eleştiriler karşısında Berlin'deki Yahudi yaşamını korumayı ve desteklemeyi amaçlayan beş maddelik bir plan hazırladı. Eralp, seçimlerde böyle bir plan açıklayan tek başbakan adayı olduğunu söyledi.

ERALP: "KİRA TAVANI İLK ADIMLARIMDAN BİRİ OLACAK"

Eralp'in seçim kampanyasının merkezinde ise Berlin'deki konut krizi bulunuyor. Yüksek kiralara karşı kira tavanı uygulamasını savunan Eralp, "Berlin'de ilk adımlarımdan biri kira tavanı koymak olacak. Çünkü yüksek kiralardan dolayı insanlar artık geçinemiyor, maaşlar yetmiyor" şeklinde konuşmuştu.

Eralp ayrıca eşit haklar, sosyal adalet, göçmenlerin temsili ve ırkçılıkla mücadeleyi kampanyasının başlıca konuları arasına aldı.

ELİF ERALP KİMDİR?

1981 yılında Münih'te doğan Elif Eralp, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya siyasi sığınmacı olarak gelen bir çiftin kızı.

Hamburg'da hukuk eğitimi alan Eralp, uzun yıllardır göç, kiracı hakları, ırkçılık ve ayrımcılık konularında çalışıyor. 2021'den bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu'nda milletvekilliği yapan Eralp, evli ve iki çocuk annesi.

Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak seçimlerin ardından kentin yönetiminin nasıl şekilleneceğini ise partilerin alacağı oyların yanı sıra kurulabilecek koalisyonlar belirleyecek.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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