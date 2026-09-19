İstanbul’da hafta sonu 26 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte hızla düşecek. Meteoroloji tahminlerine göre 23 Eylül Çarşamba günü kentte gündüz sıcaklığı 20-21 dereceye, gece ise 14 dereceye kadar gerileyecek; yağış da yeniden etkili olacak.

İstanbul’da eylül ayının son bölümüne girilirken hava yeniden serinliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük tahminlerine göre hafta sonu 26 derece civarında seyredecek sıcaklıklar, salı gününden itibaren düşüşe geçecek. Çarşamba günü bazı ilçelerde gece sıcaklığının 14 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

İstanbul’da 19 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklığın 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise termometrelerin 17 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunun ardından ise kentte hava belirgin şekilde değişecek. Tahminlere göre sıcaklıklarda yeni haftayla birlikte yaklaşık 6-7 derecelik düşüş yaşanacak.

İstanbul’da sıcaklık 14 dereceye düşecek: Meteoroloji tarih verdi

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ 14 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da 23 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 20-21 derece seviyesine kadar gerileyecek.

Adalar için yayımlanan 5 günlük tahminde çarşamba günü en düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olarak gösterildi. Aynı gün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Böylece hafta sonu 26 derece seviyesinde olan gündüz sıcaklıklarında birkaç gün içinde yaklaşık 5-6 derecelik düşüş yaşanacak.

İstanbul’da sıcaklık 14 dereceye düşecek: Meteoroloji tarih verdi

YAĞIŞ DA GERİ DÖNÜYOR

İstanbul’da sıcaklık düşüşüne yağış da eşlik edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde salı ve çarşamba günü kentin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji, 4 ve 5 günlük tahminlerin tutarlılığının yüzde 65-80 civarında olduğunu belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tahminlerin güncellenmesiyle sıcaklık ve yağış beklentilerinde değişiklik yaşanabilir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ