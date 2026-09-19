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Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 kentte sağanak alarmı!

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Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 kentte sağanak alarmı!
Başlık Resmi Meteorolojiden kritik uyarı: 4 kentte sağanak alarmı!

Karadeniz’de etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) düğmeye bastı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava durumu, parçalı ve çok bulutlu bir seyir izlerken; 4 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

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Günlük tahmin raporlarına göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Özellikle sabah saatlerinde Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların şiddetini artırarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 51-100 kilograma kadar) olacağı tahmin ediliyor. Bu kentler için aynı zamanda sarı kodlu uyarı da yayınlandı.

Yetkililer; bölge genelinde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteorolojiden kritik uyarı: 4 kentte sağanak alarmı!
Başlık ResmiMeteorolojiden kritik uyarı: 4 kentte sağanak alarmı!

PUS, SİS VE RÜZGAR UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ile yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise büyük bir değişiklik öngörülmezken, yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

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Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif esmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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