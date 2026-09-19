Selçuk Üniversitesi öncülüğündeki "Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası" başlıklı sempozyum sona erdi. ABD'den Kazakistan'a pek çok üniversiteden 63 tarihçi akademisyen 2 gün boyunca Anadolu'nun tarihi Moğollar üzerinden ele anlattı.

Konya'da "Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası: Büyük Olaylar, Büyük Adamlar ve Büyük Dönüşümler Yüzyılı" konulu uluslararası sempozyum son erdi.

2 gün boyunca Anadolu Selçuklu döneminden Moğol istilasına, Cengiz Han'ın çocuklarının ve torunlarının İslam dünyasındaki etkilerine, pek çok konu ele alındı.

Programa Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankbayar Danuu, Astana Türk Akademisi Direktörü Şahin Mustafayev başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen 63 akademisyen konuşmacı olarak katıldı.

Selçuklu tarihçileri Moğolları anlattı: Fatihlerini kendi dinlerine kazandılar

"İSLAM'I YENİ BİR SEYYALİYET DÖNEMİNE SOKTULAR"

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyumun açılışında Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci şu tespitlerde bulundu:

"Moğol İmparatorluğu'nun bu geniş güvenli alanı içerisinde serbest hareket edebilen iki asabiyete sahip unsur, bunlar tüccarlar ve sufi tarikatler. Adeta bu coğrafyayı yeniden keşfettiler.

Size bir istatistik vereyim. Moğol İmparatorluğu sonrasında 14. ve 15. yüzyıllarda İslam Dünyası toprak bakımından 3 kat büyümüştür.

Müslümanlar bu büyümeyi savaşsız, askersiz, kılıçsız ve kansız sağlamıştır. Bunu nasıl yaptılar? Bunu tüccarlar ve tarikatler eliyle yaptılar.

Selçuklu tarihçileri Moğolları anlattı: Fatihlerini kendi dinlerine kazandılar

Dolayısıyla Balkanlar'da, Karadeniz'in kuzeyinde, Hindistan'da, Güney Asya'da, Orta Afrika'da, Çin'de mesela Çin tarihinde Müslümanların en etkili olduğu dönem Kubilay Han dönemindedir. Çünkü gelişmiş bir medeniyetin yetişmiş unsurlarını Kubilay Han Çin'e taşıyarak orada belki Çin'i bugüne kadar taşıyacak yeni bir rönesansın temellerini attı.

O yüzden biz Moğol devrini pür bir askeri yıkım devri olarak göremeyiz. Elbette ciddi bir yıkımdı. Adeta silindir gibi acımasız ve katliamdan çekinmeyen bir fetih dalgası vardı ama üzerlerinde hareket ettiği Türk ve Müslüman dünyanın bünyesi o kadar sağlamdı ki bu ağır yıkımı çok geçmeden hızla toparladılar.

Kendi fatihlerini kendi dinlerine kazandılar. Hızla onlarla beraber İslam'ı yeni bir seyyaliyet (hareketlilik) dönemine soktular"

Sempozyumda işlenen konular:

Ünvan Tebliğ Konusu Enkhbat AVİRMED Prof. Dr. Ögedey Han’ın Müslümanlara Yönelik Politikası ve Faaliyetleri A. C. S. PEACOCK Prof. Dr. Central Asians in Anatolia in the Mongol Period Michael HOPE Prof. Dr. A Study of Bishop Sargis and the Armenian Clergy in Early Ilkhanid Anatolia (1256-1276) Sara Nur YILDIZ ARSLAN Dr. The Juvayni Brothers’ Investment in Trade, Infrastructure and the Economic Integration of the Ilkhanid Lands from the Black Sea to the Persian Gulf, 1262-1283 Ömer SUBAŞI Prof. Dr. Harezim Bölgesinin Moğollar Tarafından Yıkımı Nadir KARAKUŞ Prof. Dr. Niğde Beylerbeyi Hatiroğlu Şerafeddin ve Moğollarla Mücadelesi Ghaidaa KHAZNAHKATBİ Prof. Dr. A Glimpse into the Cultural Interactions in The Islamic World between The Mamluks and The Mongols after The Battle of Ain Jalut (658 AH/1260 CE) Otabek MUKHAMMADIEV Doç. Dr. Maveraünnehr’in Moğollar Tarafından İşgali Gurban HÜSEYNOV Dr. Azerbaycan’a Yapılan İlk Moğol Saldırıları ve Sonuçları Saadettin Yağmur GÖMEÇ Prof. Dr. Türklerde Yada veya Yeşim Taşı Geleneğine Dair Bazı Tespitler Mustafa UYAR Prof. Dr. Memlük-İlhanlı İlişkilerinin Ana Dinamikleri Muhammed Bilal ÇELİK Prof. Dr. İlhanlı-Anadolu İlişkilerinde Moğol Hatunları: Diplomatik Aracılık ve Hanedan Nüfuzu Derya Deniz GEZER Dr. Moğol Sonrası Anadolu’da Valilikten Hükümdarlığa: Alaaddin Eratna’nın İdari Liyakati ve Siyasi Meşruiyet İnşası Aigerim ABDİKHANOVA Dr. Cengiz Ulusu’nda İslamın Yayılışı ve Kazak Hanlığı’nın Oluşumuna Etkisi Zhomart ZHENGİS Doç. Dr. Otyrar Savaşı ve Etno-Politik, Dini-Manevi Doğası ve Sonuçları: (Doğu Verilerine Dayanarak) Bekzod ABDİRİMOV Doç. Dr. Moğol İstilasının Türkistan’dan Anadolu’ya Zorunlu Göçlere Etkisi: Harezmli Muhacirler Örneği Utkir ABDULLAYEV Doç. Dr. Çağatay Ulusu’nda Moğolların Türkleşmesi ve İslamlaşması Esra ŞAHİN Dr. Moğol Döneminde Türkmen Muhalefeti: İsyan, Direniş ve Meşruiyet Tartışmaları K. K. ZHYLKYSHYBAYEVA Dr. Kazak Halkının Oluşumunda Moğolların Yeri ve Rolü Emek ÜŞENMEZ Doç. Dr. Moğol Hâkimiyetindeki Anadolu’da Arapça, Farsça ve Türkçe: Yazmalar Üzerinden Dillerin Otorite İzini Sürmek (1233-1333) Hayrettin İhsan ERKOÇ Doç. Dr. Oğuz Han Kimdi? Moğol Dönemi Bağlamında Bir Türk Efsanesinin Biçimlenişi Vesile ALBAYRAK Doç. Dr. Ahmedî’nin Gözüyle “Öteki”: İskendernâme’de Moğol İmajı ve Etnik Algı Rumeysa BAKIR DAYI Doç. Dr. Moğol İstilasının Arap Tarih Yazıcılığı ve Edebî Üsluba Etkisi: İbnü’l-Esîr, Zehebî ve İbn Kesîr Örneği Mustafa DEMİRCİ Prof. Dr. Moğol İstilası İslam Dünyası’nda Gerilemeye Neden Oldu mu? Vanchigdash CHULUUNKHÜÜ Prof. Dr. Accounts of The Islamic World in Mongolian Historical Sources Barış METE Prof. Dr. Batı Perspektifinden Moğollar ve Moğol Hâkimiyeti Abdul Metin ÇELİKBİLEK Dr. Öğr. Üyesi Çingiz-nâmelerde Türk ve Moğol Boylarının Ortaya Çıkışı Burak Nazif SARICI Arş. Gör. Moğol Dönemi Selçuklu Tarihyazımında İdeal Hükümdarın İnşası ve Bir Dönem Eleştirisi (1204-1237) Özkan DAYI Doç. Dr. İlhanlı Devletinin İdari ve Mali Yapılanmasında Müslüman Devlet Adamlarının Rolü Çetin KAYA Doç. Dr. Çağatay Hanı Mübarekşah’ın Siyasi ve Dinî Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme Firdevs ÖZEN Dr. Öğr. Üyesi Anadolu’da Moğol Hâkimiyetine Karşı Yerel Bir Direniş: Emîr Ali Bahadır’ın Siyasî ve Askerî Faaliyetleri Yavuz DELİBALTA Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Selçuklu İdaresinde Bir İlhanlı Temsilcisi: Mücîrüddin Emîrşah ve Kişiliği Abdullah BURGU Dr. Öğr. Üyesi İlk Dönem Moğol İdaresinde Görev Yapan Müslüman Devlet Adamları Abdirrahim DEVLET Dr. Moğol İmparatorluğunda Uygur Elitleri Ekrem KALAN Prof. Dr. Moğollar’ın İslam’a ve İslam Dünyası’na Bakışı: Algı, Etkileşim ve Dönüşüm Ramazan ALTINTAŞ Prof. Dr. Yüzyıl Moğol İstilasının İslam Kelâm Düşüncesine Etkileri: “Travma, Hicret ve Yeni Sentezler” Farbod MAZLUMİ Dr. Tarihî Kronikler Işığında Olcaytu’nun Şîa’ya İntisabında Allâme Hillî’nin Rolü Meselesi Hatice AKSOY Dr. Erdebil Tekkesinin Siyasi ve Mezhepsel Dönüşümünde İlhanlı Etkisi Yasemin KAYA Anadolu Selçuklu Şehzadesi Mesud’un Evlilik Krizi: İslâm Hukuku ile Moğol Töresi Arasında Bir Çatışma Ghada Abdel Salam NAGY YOUSSEF FAYED Prof. Dr. İslam El Yazması Resimleri Işığında Moğol Hanları Çağında Esirlere Muamele Ahad Nejad EBRAHİMİ Doç. Dr. Architecture, Waqf, and the City in Ilkhanid Iran: The Formation of Organized Multifunctional Complexes Ayşegül BEKMEZ YELEN Dr. Öğr. Üyesi Moğol İstilası Sonrası Anadolu’da Yapı Organizasyonunun Dönüşümü: Bânîler, Sanatçılar ve Vakıflar Üzerinden Bir Değerlendirme Aysulu İSKENDEROVA Dr. Moğol Döneminde Harezm ve Anadolu Sanatı: Sanatsal Paralellikler ve Gelişim Özellikleri Ogulmaya SAMİZADE Horasan’da Moğol İzleri İsmail TURAN Dr. Öğr. Üyesi Nişabur’un Moğollar Tarafından İşgali ve Tahribatı Mikail DEVEBAKAN Dr. Nişabur’un Moğollar Tarafından İşgali ve Tahribatı Ferhat ÇİFTÇİ Dr. Afganistan Sahasında Moğol İstilası ve Tarihi Coğrafya Büşra BAĞCI Dr. İlhanlı İdaresinde Dârü’l Mülk Konya: Emîr Çoban ve Timurtaş Noyan Dönemleri (1314-1328) Feyzullah TAT 1258 Bağdat’ın Düşüşü ve Kütüphane Miti: Memlük Tarihçiliğinin Propagandası Üzerine Bir İnceleme Zeynep ÖZTÜRK Sultan Hanı Savaşı ve Anadolu’da Moğol Hâkimiyetinin Kurumsallaşma Süreci Mustafa TANRIVERDİ Dr. Öğr. Üyesi İlhanlı Dönemi Anadolu’da Yargı Sistemi: Suç ve Ceza Murat HANAR Dr. Moğollar Çağında Anadolu’da Demografik Dönüşüm: Kösedağ Savaşı Sonrası Nüfus Hareketleri Selma DÜLGEROĞLU Dr. Anadolu’da Basılan Moğol Sikkeleri Mahmut DEMİR Dr. Selçuklu Türkiyesi’nde Moğollara Tâbiiyetin Sembolü Olarak Yarlıg ve Payza Betül ERKOYUNCU İlhanlı Merkezi Otoritesinin Anadolu Eyaletindeki Temsili: Şehzadelerin Eyalet İdaresindeki Statüsü, İdarî, Askerî ve Malî Yetkileri (1256-1335) Nilüfer CENGİZ Moğol Saray Seramonileri ve Teşrifatı Mehmet KALAYCI Prof. Dr. İlhanlılar Döneminde Bir İlim Şehri Olarak Tebriz ve Anadolu’ya Etkisi: İstinsah ve İcazet Kayıtları Üzerinden Bir Okuma Abdulkadir KARAKUŞ Prof. Dr. Moğol Tahakkümü Altında Bir Başkadı: Beyzâvî’nin Tefsirinde Adalet ve Siyasi Otorite Kavramlarının Analizi Hakan EKMEKCİ Doç. Dr. Moğol Tıbbı ve Kökenleri: Çin-Hint-Mogol ve Türk- Tıbbının Büyük Sentezi Dilara ALTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Merağa’dan İznik’e: Hey’et İlminin İlhanlı Geleneğinden Osmanlı İlim Dünyasına İntikali Kemal Ramazan HAYKIRAN Doç. Dr. Mevlevîlerin Moğollarla Son Raksı: Abid Çelebi Devrinde Mevlevî-Moğol İlişkilerine Bir Bakış Rauf Kahraman ÜRKMEZ Dr. Öğr. Üyesi İlhanlı Dinî Siyaseti Bağlamında Barak Baba: Karizmatik Dervişlikten Diplomatik Temsile Eyyüp YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Menkıbevî Anlatılarda Mistik Direnç Biçimleri: Moğollar Karşısında Necmeddîn-i Kübrâ ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Mekhrojiddin AMONOV Dr. Moğol Döneminde Kübreviye Tarikati (Şeyh Saifdidin Baharzi)

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