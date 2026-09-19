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İbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı

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İbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı
Başlık Resmiİbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı

Geçirdiği ciddi enfeksiyon ve operasyonun ardından fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul’daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının doktoru, Tatlıses ile birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Tatlıses, uygulanan tedavinin ardından bir operasyon geçirmiş ve daha sonra hastaneden taburcu edilmişti.

Tedavisinin ardından fizik tedavi sürecine başlayan Tatlıses, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü ismin tedavisi devam ederken, doktorundan da sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı
Başlık Resmiİbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı

“AĞRISINI DİNDİREBİLMENİN MUTLULUĞU GÜLÜMSEMEMİZE YANSIDI”

İbrahim Tatlıses’in doktoru, sosyal medya hesabından sanatçıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşarak Tatlıses’in uzun süredir yaşadığı kronik ağrılarının azaldığını belirtti.

Tatlıses’in sağlık durumundaki gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren doktor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili abim, namıdiğer ‘İmparator’ İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı.”

“SAĞLIKLA VE HEP BÖYLE GÜZEL GÜLÜMSEMELERLE”

Doktor, Tatlıses ile birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, sanatçının tedavi sürecinin olumlu ilerlemesine ilişkin temennisini de dile getirdi.

İbrahim Tatlıses’in yanında çekilen fotoğrafına yer veren doktor, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle...”

Tatlıses’in doktorunun paylaşımı, ünlü sanatçının sağlık durumunu merak eden hayranlarının da dikkatini çekti.

İşte doktorunun paylaştığı o fotoğraf…

İbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı
Başlık Resmiİbrahim Tatlıses’in tedavisinde yeni gelişme! Doktoru son halini paylaştı
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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