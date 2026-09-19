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Spor

İlhan Palut'tan Adil Demirbağ'a tebrik: İnşallah devamı gelir

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İlhan Palut'tan Adil Demirbağ'a tebrik: İnşallah devamı gelir
Başlık Resmiİlhan Paluttan Adil Demirbağa tebrik: İnşallah devamı gelir

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, "Beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma" dedi. 49 yaşındaki hoca, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Adil Demirbağ'ı da tebrik etti.

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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 0-0 sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut
Başlık Resmiİlhan Palut

"BAREBERLİK ADALETLİ SONUÇ"

Lige iyi başlayamadıklarını ve toparlanmaya çalıştıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Müsabakaya iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. 25 dakika bu oyunu sürdürdük. İlk yarı sonunda Kasımpaşa dengeyi sağladı. İkinci yarı dengeli bir oyun oldu. Beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Eksiğimiz, üçüncü bölgede daha bitirici olmak. Bu anları daha fazla gol pozisyonlarına çevirebilmek. Bu alanlarda çok istediğimiz noktada değildik" ifadelerini kullandı.

"ADİL KADAR MUTLU OLDUM"

Kaptan Adil Demirbağ'ın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmesiyle ilgili de konuşan Palut, "Adil'in gerçekten inançlı çalışmasını, ne istediğini bilmesini ve disiplinini gördüm. Bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. İnşallah milli takıma daha fazla oyuncu veririz. Bunu başarabileceğine inancımız olan başka isimler de var. Adil'i tebrik ederim. İnşallah devamı gelir" şeklinde görüş belirtti.

Adil Demirbağ
Başlık ResmiAdil Demirbağ

İlhan Palut, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra daha agresif bir Konyaspor izletmek istediklerini kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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