Emre Belözoğlu'ndan "tarihi" başlangıç: Süper Lig'de bir ilki başardı

Son olarak Konyaspor'la golsüz berabere kalan Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 6 haftasını namağlup tamamladı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu sonuçla kulüp tarihinde bir ilke imza atmayı başardı.

Kasımpaşa ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabaka 0-0 sonuçlandı.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan Emre Belözoğlu liderliğindeki Kasımpaşa, sezonun ilk 6 haftasını yenilgi almadan geçti.

Emre Belözoğlu

Lacivert-beyazlılar; Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor ile berabere kalırken; Çorum FK ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Kasımpaşa, bu sonuçlarla birlikte kulüp tarihinde ilk defa sezonun ilk 6 haftasını namağlup tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ