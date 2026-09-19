Diyarbakır'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 26 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Sokaklar Güvende" operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da yapılan "sokaklar güvende" operasyonunda 26 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele çerçevesinde 14 Eylül'de 49 hedef şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 6 kilo 512 gram toz esrar, 5 kilo 82 gram skunk, 120 gram esrar, 63,73 gram metamfetamin, 364 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Diyarbakırda Sokaklar Güvende operasyonunda 26 kişi tutuklandı

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak adli makamlara gönderilen 12 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 26 şüpheli kişi ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI