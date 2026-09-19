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Dünya

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

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Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

ABD’nin New York kentinde 40 gerçek boyutlu bizon kuklası, “Bizonun Dönüşü: Tatanka Owe Akupi” adlı sanat performansı kapsamında sokaklarda yürütüldü. SAnat danışmanları yerli kabilelerden geriye kalanların anlattıklarına göre hareket etti.

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Yerli kabile üyelerinin de katıldığı yürüyüş, 19. yüzyılda bizonların kitlesel katliamını ve yerli halkların zorla yerlerinden edilmesini hatırlatarak ülkenin tarihindeki yıkım süreçlerine dikkat çekti.

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

TARİHÎ NOKTALARDAN GEÇTİLER

Tiyatro yazarı ve yönetmeni Amir Nizar Zuabi tarafından hazırlanan proje kapsamında, 40 gerçek boyutlu bizon kuklasından oluşan sürü, 18 Eylül’de Manhattan’ın Aşağı Manhattan bölgesinde yürüdü.

Bowling Green, Federal Hall, Dünya Ticaret Merkezi ve Chinatown gibi tarihî noktalar güzergâh üzerinde yer aldı.

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

Projenin ikinci ve son etabı ise 19 Eylül’de Brooklyn şehir merkezinde gerçekleştirilecek.

YERLİ HALKLARIN HAFIZASI

Lenape kabilesinin New York’un ilk yerli sakinleri olan torunları ve Lakota büyükleriyle birlikte hazırlanan proje, bizonlarla yerli halklar arasındaki binlerce yıllık bağlantıya odaklanıyor.

Performansın sanat yönetmeni JJ Lind, çalışmanın kavramsal temelinin yerli toplulukların ve kabile büyüklerinin yönlendirmeleriyle oluşturulduğunu belirtti.

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

Yerel basına konuşan Lind, “Kimlerin projeye dâhil olmasını istedikleri ve nelerin söylenmesini arzu ettikleri konusunda sadece kabile büyüklerinin yönlendirmelerini takip ettik; çalışmanın kavramsal temelini şekillendirmelerine gerçekten imkân tanıdık.” dedi.

Güzergâh boyunca gerçekleştirilen etkinlikler hakkında topluluk üyelerinden de görüş aldıklarını ifade etti.

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

Manhattan’daki Broad Street Plaza ve Zuccotti Park’ın da aralarında bulunduğu dokuz tarihî noktada yerli dans toplulukları, gospel koroları ve Lenape gençlerinin katılımıyla eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

BİZONLARIN KATLİAMINDAN GERİ DÖNÜŞÜNE

Yürüyüş, ABD’de 19. yüzyılda bizonların yaygın biçimde katledilmesinden, yerli aktivistler ve tabiat korumacıların öncülüğünde türün yeniden toparlanmasına uzanan karmaşık tarihi gözler önüne seriyor.

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler

“Bizonun Dönüşü” adıyla gerçekleştirilen performans, bir yandan bizonların tarihî yıkımını hatırlatırken diğer yandan yerli halkların kültürel hafızasını ve tabiatla kurdukları kadim bağı gündeme taşıyor.

Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Sıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Başlık ResmiSıra dışı bizon yürüyüşü! Katliama 40 kuklayla dikkat çektiler
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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