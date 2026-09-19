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Birsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var

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Birsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var
Başlık ResmiBirsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var

Balıkesir’de düğün günü hayatını kaybeden 27 yaşındaki Birsen Filiz’in ailesi, kızlarının gelinlikle çıkması gereken evden tabutla uğurlanmasının acısını yaşıyor. Üç gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Filiz’in ailesi, kazanın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyor.

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Birsen Filiz, 19 Ağustos'ta Balıkesir'de Zağnospaşa Meydanı'ndaki yeraltı otoparkında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Birsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var
Başlık ResmiBirsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var

ÜÇ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Üç gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Filiz, 22 Ağustos'ta, kendi düğün gününde hayatını kaybetti.

Birsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var
Başlık ResmiBirsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var

DÜĞÜNÜ CENAZEYE DÖNÜŞTÜ

Birsen Filiz gelinlikle çıkması gereken evden tabutla çıktı. Anne Özlem Filiz, kızının kokusunu hissettiği yastığını elinden bırakamazken, Birsen için hazırlanan evde bugün düğün telaşı yerine yarım kalan bir hayatın acısı yaşanıyor.

Birsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var
Başlık ResmiBirsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu: Ailesinin tek talebi var

“ADALET İSTİYORUZ”

Ailenin yaşadığı acının yanında tek bir talebi bulunuyor: "Adalet istiyoruz. Kazanın tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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