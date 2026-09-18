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Spor

Harry Kane rekor kırdı, Bayern Münih 7 gol birden attı!

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Harry Kane rekor kırdı, Bayern Münih 7 gol birden attı!
Başlık ResmiHarry Kane rekor kırdı, Bayern Münih 7 gol birden attı!

Bayern Münih, Bundesliga'nın dördüncü haftasında karşılaştığı Union Berlin'i 7-0'lık skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bavyera ekibinin İngiliz yıldızı Harry Kane, Bundesliga tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu (98 maç).

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Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğündeki Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın dördüncü haftasında Union Berlin'i konuk etti.

BAYERN GOL YAĞDIRDI

Allianz Arena'da oynanan müsabakada Bayern, Union Berlin'i 7-0'lık skorla yendi. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jamal Musiala, 39 ve 54. dakikalarda Harry Kane, 43, 73 ve 76. dakikalarda Michael Olise ve 70. dakikada Ismael Saibari kaydetti.

KANE TARİHE GEÇTİ

Bayern'in İngiliz yıldızı Harry Kane, Bundesliga tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu (98 maç).

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Başlık ResmiBayern Münih - Union Berlin

MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEYE

Bu skorla ligde puanını 10'a çıkaran Vincent Kompany'nin ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Union Berlin ise 1 puanla 17. sırada kaldı. Bayern Münih, milli aranın ardından Bundesliga'nın beşinci haftasında Augsburg deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Elversberg'i ağırlayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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