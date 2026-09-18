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Spor

Real Madrid uzatmada finale yükseldi

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Real Madrid uzatmada finale yükseldi
Başlık ResmiReal Madrid uzatmada finale yükseldi

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

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Maça hızlı başlayan Dubai Basketbol, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. İspanya ekibi Real Madrid, ikinci periyotta oyunu dengelese de devre arasına ev sahibi takımın 43-42'lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele geçiren İspanya temsilcisi, final periyoduna 64-63 önde girdi. Luwawu-Cabarrot ve Okobo'nun etkili performans sergilediği 4. çeyrek, 88-88 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatmada 98-95 galip gelen Real Madrid, adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos'un finaldeki rakibi oldu.

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Real Madrid ile Olympiakos arasındaki final maçı, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol'un karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ise TSİ 17.00'de başlayacak.

Salon: Etihad

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emin Moğulkoç (Türkiye), Gytis Vilius (Litvanya)

Dubai Basketbol: Okobo 24, Wright 12, Blossomgame 4, Bacon 19, Kabengele 10, Anderson 3, Mintz 3, Bertans, Diakite 5, Shengelia 11, Petrusev, Walkup 4

Real Madrid: Campazzo 5, Feliz 10, Deck, 15 Okeke 4, Tavares 20, Shulga, Luwawu-Cabarrot 20, Pradilla 13, Abalde, Maledon 4, Jantunen 5, Sarr 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 43-42

3. Periyot: 63-64

Normal süre: 88-88

Beş faulle çıkan: 44.37 Feliz (Real Madrid)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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