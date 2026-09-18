Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fındık piyasası mercek altında

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasında denetim başlattı. Bakanlık, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerin tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla denetim sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve dünya fındık ihracatında önemli bir paya sahip olan fındığın fiyatı ve piyasadaki uygulamalar, özellikle hasat dönemlerinde gündeme geliyor.

Bakanlık, fındık piyasasındaki denetimlerin üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla yürütüldüğünü bildirdi.

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4 TİCARET BORSASINDA İNCELEME

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 4 ticaret borsasındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlatılırken çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İncelemeler sonucunda piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Bakanlık, üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ