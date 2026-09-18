Avrupa'ya örnek olacak güvenlik modeli Türkiye'den! 4'lü mekanizma geliyor

Türkiye'den bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir mekanizma önerisi geldi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "terörsüz bölge" hedefi kapsamında Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın yer alacağı 4'lü bir mekanizma geliştirilebileceğini açıkladı.

Türkiye, bölgesel güvenlikte farklı ülkelerle geliştirdiği ortak mekanizmalara yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Düzensiz göçten organize suçlarla mücadeleye kadar farklı alanlarda ikili ve üçlü iş birliklerini devreye alan Ankara, bu kez "terörsüz bölge" hedefi için Suriye, Irak ve İran'ın da yer alacağı 4'lü bir mekanizma üzerinde duruyor.

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ile gazeteciler Gürkan Hacır ve Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin halihazırda farklı ülkelerle yürüttüğü ikili ve üçlü mekanizmaları hatırlatarak benzer bir modelin "terörsüz bölge" hedefi için de uygulanabileceğini söyledi.

TÜRKİYE, SURİYE, IRAK VE İRAN AYNI MEKANİZMADA

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'nin İran'a verdiği desteğe değindikten sonra yeni mekanizmaya ilişkin düşüncesini şöyle anlattı:

"Benim önümüzdeki günlerde şöyle bir düşüncem de var bu terörsüz bölge konusunda; Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz. Bizim ikili, üçlü mekanizmalarımız var."

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Bakan Çiftçi, önerinin henüz düşünce aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşeceğini belirterek, "Bu 'terörsüz bölge' konusunda da böyle bir düşüncem var. Önümüzdeki günlerde mevkidaşlarımla bu konuyu da tekrar bir masaya yatıracağız" diye konuştu.

"İRAN OLUMLU YAKLAŞTI"

"Terörsüz bölge" hedefinin görüşüldüğü ülkelerden biri de İran oldu. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile Ankara'da gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran İçişleri Bakanı Sayın İskender Mümini ile güzel, verimli bir görüşme yaptık. Gündemdeki konulardan biri de hem 'Terörsüz Türkiye' hem de 'terörsüz bölge'ydi. Çünkü terörsüz bölge dediğimiz zaman Suriye'yi ilgilendiriyor. Suriye'de PKK'nın kolu olan PYD-YPG kendini tasfiye etti, sisteme entegre olmaya karar verdi. Irak'ta bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. PJAK da İran'da var.

Suriye'de bu sürecin başlamasıyla, SDG'nin kendisini tasfiye etmesiyle beraber sürece karşı olanlar da var. Bunların Irak'a veya İran'a geçme durumları var. İran'a geçtiklerinde orada bir güç elde etmeleri ve İran açısından bir tehdit oluşturma ihtimalinden de bahsettim. Bunun bütün bölgede sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için onların da desteğine ihtiyacımız olduğunu söyledim.

İran İçişleri Bakanı da bu teklifimize, bu önerimize son derece olumlu yaklaştı. Hatta terör örgütü silahları bırakmadan bu işin tamamıyla bir barış sürecine dönüşmeyeceği yönünde fikirlerini beyan etti. Ben İran tarafının bu sürece olumlu yaklaştığını, onların da 'terörsüz bölge' konusunda istekli olduğunu gördüm. Bu, bütün bölgemizin selameti açısından hakikaten kıymetli bir çalışma."

Avrupaya örnek olacak güvenlik modeli Türkiyeden! 4lü mekanizma geliyor

AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN'LA DA YENİ MEKANİZMA

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin bölgesel güvenlik iş birliklerinin bununla sınırlı kalmayacağını söyledi. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele amacıyla üçlü bir mekanizma üzerinde çalışıldığını anlatan Çiftçi, "Önümüzdeki günlerde onu faaliyete geçireceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında halihazırda üçlü bir mekanizma bulunduğunu hatırlattı.

Avrupaya örnek olacak güvenlik modeli Türkiyeden! 4lü mekanizma geliyor

TÜRK DÜNYASINA "TÜRKPOL" MODELİ

Türkiye'nin güvenlik alanındaki bir diğer önerisi ise Türk devletlerini kapsıyor. Çiftçi, Kazakistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısında "Suçla Mücadele Konseyi" kurulmasını önerdiğini söyledi.

Konseyin icra organı olarak "Türkpol" adı verilen bir yapının oluşturulmasını gündeme getirdiklerini anlatan Çiftçi, sistemi Interpol ve Europol'ün Türk dünyasındaki benzeri olarak tarif etti.

Yeni yapıyla Türk devletleri arasında suçluların tespiti, yakalanması ve iadesinin yanı sıra bilgi ve istihbarat paylaşımının hızlandırılması hedefleniyor.

ORTAK PASAPORT KONTROLÜ DE MASADA

Çiftçi, Türk devletleri arasında ortak pasaport kontrol noktaları kurulmasını da önerdiklerini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamayı örnek veren Çiftçi, Türk devletlerinin vatandaşlarının ayrı bir pasaport kontrol noktasından geçebileceği benzer bir sistem üzerinde durduklarını anlattı.

2027 SORUSUNA CEVAP VERDİ

"Terörsüz Türkiye" sürecinin 2027 içerisinde tamamlanıp tamamlanamayacağı sorusuna da cevap veren Bakan Çiftçi, takvimin terör örgütünün atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Silahların teslim edilmesi, belirlenen süre içerisinde kurallara uyulması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasının süreci hızlandıracağını anlatan Çiftçi, "Ne kadar hızlı olursa memleketimiz açısından önemli çünkü önemli ve hassas bir konu" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin süreci kendi imkanlarıyla yürüttüğünü söyleyen Bakan Çiftçi, İngiltere ve İspanya örneklerini hatırlatarak Türkiye'ye dışarıdan destek veren bir aktör bulunmadığını da kaydetti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ