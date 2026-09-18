KKTC'de batan gemiyle ilgili kahreden detay: Kırık bölüm 'üstünkörü' tamir edilmiş

KKTC'de batan gemiye ilişkin soruşturmada zanlıların gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Öte yandan yardımcı kaptan, WhatsApp yazışmalarında geminin sol ön kızağının uç kısmında bulunan bir kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

7 GÜN DAHA GÖZALTINDALAR

Gözaltında bulunan 9 zanlının aleyhinde 7 gün daha gözaltı emri verilirken, ikisinin sağlık sorunları nedeniyle tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş mahkemede, soruşturma kapsamında kazayla ilgili bugüne kadar 300'ün üzerinde ifade alındığını, Türkiye ve KKTC'deki birçok kuruma yazı yazıldığını ve haklarında yakalama emri bulunan 5 kişinin hala arandığını belirtti.

KKTCde batan gemiyle ilgili kahreden detay: Kırık bölüm üstünkörü tamir edilmiş

KIRIK KISIM, ÜSTÜNKÖRÜ TAMİR EDİLMİŞ!

Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında yardımcı kaptanın gönüllü olarak ifade verdiğini, bu ifadenin ardından zanlılardan alınan WhatsApp yazışmalarında geminin sol ön kızağının uç kısmında bulunan bir kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildiğini söyledi.

KKTCde batan gemiyle ilgili kahreden detay: Kırık bölüm üstünkörü tamir edilmiş

Fotoğrafların 17 Haziran tarihli olduğunu belirten Mannaş, söz konusu tamiratın, kaptanın emriyle gemide çalışan bir mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini ve tamiratı gösteren fotoğrafların kaptana ve hakkında yakala emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI