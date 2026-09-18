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Dünya

Avrupa'da peş peşe alarm! Macron acil toplantı kararı aldı: Durum hızla kötüleşiyor

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Avrupa'da peş peşe alarm! Macron acil toplantı kararı aldı: Durum hızla kötüleşiyor
Başlık ResmiAvrupada peş peşe alarm! Macron acil toplantı kararı aldı: Durum hızla kötüleşiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "uluslararası durumun hızla kötüleşmesi" üzerine ülkenin önde gelen siyasi isimlerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantıya çağırdı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların Fransa'nın güvenliği ve enerji arzına etkilerinin ele alınacağı toplantıya askeri yetkililer ile istihbarat şefleri de katıldı. Toplantıda siyasi liderlerle Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki gizli bilgiler de paylaşılacak.

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Fransa'da uluslararası gelişmeler nedeniyle kritik bir toplantı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, farklı siyasi partilerin önde gelen isimlerini ülkenin askeri ve istihbarat yetkilileriyle aynı masada topladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada toplantının gerekçesi olarak "son günlerde uluslararası durumun hızla kötüleşmesi" gösterildi.

Avrupada peş peşe alarm! Macron acil toplantı kararı aldı: Durum hızla kötüleşiyor
Başlık ResmiAvrupada peş peşe alarm! Macron acil toplantı kararı aldı: Durum hızla kötüleşiyor

İSTİHBARAT ŞEFLERİ DE TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya Başbakan Sébastien Lecornu'nün yanı sıra parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Siyasi isimlerle birlikte Fransa'nın iç ve dış istihbarat teşkilatlarının yöneticileri, askeri istihbarat yetkilileri, ulusal güvenlik yetkilileri ve üst düzey askerler de toplantıda yer aldı. Enerjiden sorumlu üst düzey yetkililer de görüşmeye katıldı.

GİZLİ BİLGİLER SİYASİ LİDERLERLE PAYLAŞILACAK

Toplantının en dikkat çeken ayrıntılarından biri, siyasi isimlere verilecek güvenlik brifingi oldu.

Fransız basınına konuşan hükümet kaynaklarına göre toplantıda siyasi liderlerle "yalnızca Cumhurbaşkanının sahip olduğu gizli bilgiler" paylaşılacak.

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ORTA DOĞU VE UKRAYNA MASADA

Cumhurbaşkanlığı, görüşmelerde Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ile bunların Fransa'nın güvenliği ve enerji arzı üzerindeki sonuçlarının ele alınacağını açıkladı.

Toplantı, uluslararası krizlerin Fransa'daki enerji fiyatlarına etkisinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde gerçekleştiriliyor. Ülkede özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

SİYASİ LİDERLER SARAYA GELDİ

Toplantıya Sosyalist Parti, Fransız Komünist Partisi, Boyun Eğmeyen Fransa, Ekolojistler ve diğer siyasi hareketlerden üst düzey isimler katıldı.

Toplantı öncesinde konuşan Ekolojistlerin lideri Marine Tondelier, özellikle Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler hakkında bilgi almayı beklediğini söyledi. Sosyalist Parti lideri Olivier Faure ise "Korkuyla yönetilmemeliyiz" dedi.

AVRUPA'DA GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTIYOR

Fransa'daki kritik toplantının zamanlaması, Avrupa'nın farklı başkentlerinden gelen güvenlik mesajlarıyla birleşti. Paris'te siyasi liderler istihbarat ve askeri yetkililerle aynı masaya otururken, İngiltere, Polonya ve Almanya'dan da halka hazırlıklı olma çağrıları geldi.

Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Karsten Breuer, Alman vatandaşlarına ülkenin savunmasına hazırlanma çağrısında bulundu.

Bild'in haberine göre Breuer, ülkenin güvenliğinin sağlanamamasının toplum açısından "ölümcül bir tehdit" oluşturabileceği uyarısında bulundu. Alman komutan ayrıca vatandaşların ülkenin savunma sanayisinin geliştirilmesine daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Almanya, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını da güçlendiriyor. Berlin yönetimi, Litvanya'daki askeri yapılanmasını artırırken Alman birliklerinin Baltık bölgesindeki varlığı da genişliyor.

Diğer yandan İngiltere'de de hükümet, ciddi krizlere karşı toplumsal hazırlığı artırmak için harekete geçti. BBC'ye göre İngilizlerden günlük hayatı ciddi biçimde aksatabilecek durumlara karşı hazırlık yapmaları, konserve yiyecek ve içme suyu stoklamaları ve savaş ihtimaline karşı plan yapmaları isteniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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