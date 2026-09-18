Adana'da "Yalçınlar Suç Örgütü"ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

Adana'da "Yalçınlar Suç Örgütü" olarak bilinen yapıya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 41 şüpheli tutuklandı, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan yapılan soruşturma çerçevesinde, Yalçınlar Suç Örgütü’ne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 41 şüpheli tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana’da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan yapılan soruşturma çerçevesinde, liderliğini Murat Yalçın’ın yaptığı iddia edilen Yalçınlar Suç Örgütü’ne yönelik 250 polis ve 26 jandarma personeliyle operasyon yapıldı.

Adanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

24 AYRI OLAY TESPİT EDİLDİ

Adana KOM Şube Müdürlüğü ve Ceyhan KOM Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda suç örgütü üyelerinin kasten öldürme, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlendi. Soruşturma çerçevesinde örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin bağlantılı olduğu 24 ayrı olay tespit edildi.

Adanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

Operasyon çerçevesinde 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 41’i tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI