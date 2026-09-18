Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Adana'da "Yalçınlar Suç Örgütü"ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Adana'da
Başlık ResmiAdanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

Adana'da "Yalçınlar Suç Örgütü" olarak bilinen yapıya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 41 şüpheli tutuklandı, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan yapılan soruşturma çerçevesinde, Yalçınlar Suç Örgütü’ne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 41 şüpheli tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana’da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan yapılan soruşturma çerçevesinde, liderliğini Murat Yalçın’ın yaptığı iddia edilen Yalçınlar Suç Örgütü’ne yönelik 250 polis ve 26 jandarma personeliyle operasyon yapıldı.

Adanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı
Başlık ResmiAdanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

24 AYRI OLAY TESPİT EDİLDİ

Adana KOM Şube Müdürlüğü ve Ceyhan KOM Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda suç örgütü üyelerinin kasten öldürme, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlendi. Soruşturma çerçevesinde örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin bağlantılı olduğu 24 ayrı olay tespit edildi.

Adanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı
Başlık ResmiAdanada Yalçınlar Suç Örgütü ne operasyon! 41 kişi tutuklandı

Operasyon çerçevesinde 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 41’i tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
KURALLAR DEĞİŞİYOR
KURALLAR DEĞİŞİYOR
Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği ülkede vize kararı!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
Çatıya çıkan genç için seferber oldular!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
CHP ilçe başkanı tutuklandı
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
Uzun süre sonra maçta görüntülendi
WASHİNGTON'DA VANCE DEPREMİ!
WASHİNGTON'DA VANCE DEPREMİ!
"Trump'ı yenmenin yollarını Demokratlara anlattı"
KAN DONDURAN AKRAN ZORBALIĞI!
KAN DONDURAN AKRAN ZORBALIĞI!
Epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'da Trabzonspor'a özel plan: Okan Buruk derbi şifresini belirledi
Trabzon'a özel plan: Buruk derbi şifresini belirledi
Kaydet
İBB burs miktarı açıklandı... İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kaydet
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.