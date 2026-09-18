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Bakan Gürlek seçim tarihi verdi: Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için...

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Bakan Gürlek seçim tarihi verdi: Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için...
Başlık ResmiBakan Gürlek seçim tarihi verdi: Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için...

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana'da açıklamalarda bulundu. Seçim mesajı veren Gürlek, "2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek; bu konuda teşkilatlarımıza, kıymetli teşkilat mensuplarımıza ve yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor" dedi.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bir dizi ziyaret için Adana'ya gitti. Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürlek, önemli mesajlar verdi.

Gürlek'in açıklamaları şu şekilde:

"Sayın milletvekillerim, çok değerli protokol üyelerimiz, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Adanalı hemşehrilerim. Bugün teşkilat buluşmaları kapsamında huzurun ve kardeşliğin şehri Adana'mıza sabah itibariyle intikal ettik. İnşallah programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu buluşma aynı zamanda Türkiye Yüzyılı kapsamında teşkilatımızın hazırladığı bir buluşma. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci Adana'mızda bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde, kardeşçe yaşadıkları bir süreç. Biz özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında Adalet Bakanlığı olarak görev aldık ve Mecliste 467 sayın milletvekilimizin çoğunluğuyla kabul edildi. Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE SOKAK ÇETELERİ ORTADAN KALDIRILDI"

Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde bunun vatandaşlarımıza anlatılması ve sahada karşılık bulması adına bütün bakanlarımız teşkilat buluşmalarına önem veriyor. Biz de bu kapsamda Adana'ya geldik. Adana'da zaten yıllardan beri farklı coğrafyalardan gelen insanlarımız kardeşçe huzur içinde yaşıyor, beraber düğünlere katılıyor, birbirlerinin cenazelerine gidiyor, beraber halay çekiyorlar. Adana her anlamda huzurlu. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı; çok şükür şu an bu konuda büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı.

"2028 SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇTİRMELİYİZ"

Başsavcılarımıza sokak çeteleriyle mücadele, terör, uyuşturucu ve sanal bahisle mücadele konusunda genelge gönderdik. Bütün başsavcılıklarımız bu genelge riyasetinde operasyonlar yapıyor. Biz tekrardan Adana'da buluşmak adına ev sahipliği için Sayın İl Başkanımıza ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizim davamız gönül davası, kardeşlik davası. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde de bunu her anlamda anlatmamız gerekiyor; bunun için sahadayız. Adana'ya geldiğimizde gerek bürokrasi gerek siyaset anlamında Sayın Başkanımızla göreve yeni başlamış o istikrarı ve birlikteliği hemen hissettik. İnşallah birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek; bu konuda teşkilatlarımıza, kıymetli teşkilat mensuplarımıza ve yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor.

Biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Sürekli olarak bu konuda illerde toplantılar yapıyoruz bugün de Adana buluşmamızda sanıyorum kanaat önderlerimiz ve sivil toplum örgütleriyle de bir buluşma yapacağız.

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Tunceli, Diyarbakır, Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri... Buralarda Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik kamu düzeni değil aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu süreci çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Birimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.

Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

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