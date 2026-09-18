Süper Lig'de 6. hafta maç programı! TS-GS derbisi ne zaman?

Süper Lig 6. hafta maç programı, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın fikstüründe Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin yanı sıra Fenerbahçe-Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşmaları da öne çıkıyor.

TS-GS derbisi ve Süper Lig'de 6. haftanın fikstürü, hafta sonu programını takip eden taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Ligde hafta Kasımpaşa-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak, cumartesi ve pazar günü oynanacak toplam sekiz mücadeleyle devam edecek. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma ise iki takımın uzun yıllara dayanan rekabetinde yeni bir buluşmaya sahne olacak.

SÜPER LİG'DE 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Eylül Cuma

20.00 - Kasımpaşa - Konyaspor

19 Eylül Cumartesi

17.00 - Çorum FK - Alanyaspor

17.00 - Kocaelispor - Gaziantep FK

20.00 - Trabzonspor - Galatasaray

20.00 - İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği

20 Eylül Pazar

17.00 - Fenerbahçe - Eyüpspor

17.00 - Erzurumspor FK - Samsunspor

20.00 - Amed SF - Beşiktaş

20.00 - Göztepe - Çaykur Rizespor

Süper Ligde 6. hafta maç programı! TS-GS derbisi ne zaman?

TS-GS DERBİSİ NE ZAMAN?

Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki mücadelede Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ilk 5 haftada topladığı 13 puanla haftaya lider girerken Trabzonspor 7 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Ligde 6. hafta maç programı! TS-GS derbisi ne zaman?

İki ekip arasındaki rekabette bu karşılaşma 144. buluşma olacak. Daha önce oynanan resmi ve özel 143 maçın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazanırken 32 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Süper Lig özelinde ise taraflar 106 kez karşılaştı. Galatasaray 47, Trabzonspor 33 galibiyet elde ederken 26 maçta eşitlik bozulmadı. Trabzon'da oynanan 53 lig maçında ise ev sahibi ekip 21, Galatasaray 19 galibiyet aldı ve 13 mücadele berabere sona erdi.