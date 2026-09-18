BYD’nin premium markası Denza, yeni elektrikli sedanı Z9S’i ön satışa sundu. 1.100 kilometreye ulaşan menzil, resmi olarak doğrulanması halinde seri üretim elektrikli otomobiller için yeni bir rekor anlamına gelecek.

Denza, Z9 GT’nin daha kompakt ve sportif bir alternatifi olarak konumlandırdığı Z9S’in lansman tarihini açıkladı. Tamamen elektrikli sedan, Çin’de 23 Eylül 2026 tarihinde resmen satışa çıkacak.

Ön siparişe açılan otomobil için yaklaşık 45 bin 700 ila 55 bin 700 dolara (Yaklaşık 2.225.000 TL-2.710.000 TL) arasında bir fiyatla alınabilecek.

MENZİL 1.100 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Denza Z9S’in en dikkat çekici özelliği, BYD’nin ikinci nesil Blade Batarya teknolojisiyle sunduğu menzil olacak. Modelin giriş versiyonunda 102,3 kWh kapasiteli batarya bulunuyor ve CLTC ölçümüne göre 920 kilometre menzil sağlanıyor.

Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü

Ürün gamının uzun menzilli versiyonunda batarya kapasitesi 122,5 kWh’ye yükseliyor. Bu modelin tek şarjla 1.100 kilometre yol kat edebildiği belirtiliyor. Üç motorlu e3 versiyonu ise 102,3 kWh bataryasıyla 780 kilometrelik CLTC menziline sahip.

Çin’de kullanılan CLTC testinin Avrupa’daki WLTP ölçümünden daha iyimser sonuçlar verdiğini belirtmek gerekiyor. Üreticinin açıkladığı değerler yaklaşık olarak 632, 745 ve 891 kilometrelik WLTP menzillerine karşılık geliyor.

Denza Z9S’in 1.100 kilometrelik değeri resmi testlerde doğrulanırsa otomobil, seri üretim elektrikli araçlar arasındaki en yüksek menzillerden birine sahip olacak. Markanın Z9 GT modeli daha önce 1.036 kilometrelik CLTC menziliyle öne çıkmıştı.

Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü

ÜÇ ELEKTRİK MOTORUYLA 1.193 HP GÜÇ

Z9S, arkadan itişli tek motorlu ve dört tekerlekten çekişli üç motorlu olmak üzere iki farklı aktarma sistemiyle sunulacak. Tek motorlu versiyon 370 kW, yani yaklaşık 496 HP güç üretiyor. Üç motorlu modeldeyse toplam güç 890 kW’a, başka bir ifadeyle 1.193 HP’ye ulaşıyor. Serinin en güçlü versiyonu 0’dan 100 km/s hıza 2,68 saniyede çıkabiliyor.

Araç ayrıca çapraz hareket edebildiği “yengeç yürüyüşü” moduna ve DiSus-A akıllı havalı süspansiyon sistemine sahip.

Denza Z9S; 5.090 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.490 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.025 mm olarak açıklandı. Dolayısıyla daha kompakt bir Z9 alternatifi olarak tanımlansa da otomobil, boyutları bakımından üst sınıf sedanlar arasında yer alıyor.

Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü

Coupe benzeri tavan çizgisi, iki parçalı farları, ince arka aydınlatmaları ve elektrikli aktif spoyleri tasarımın öne çıkan ayrıntılarını oluşturuyor. Tavana yerleştirilen LiDAR sensörü de gelişmiş sürüş destek sistemleri için kullanılıyor. Ön bölümde ayrıca 120 litrelik bir bagaj bulunuyor.

KABİNDE ÜÇ EKRANLI DÜZEN KULLANILIYOR

İç mekanda Nappa deri koltuklar ve süet tavan kaplaması gibi premium malzemelere yer veriliyor. Arka kol dayamasındaki 7 inçlik ekran üzerinden klima, aydınlatma ve eğlence özellikleri kontrol edilebiliyor.

Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü

Ön yolcu bölümünde tablet, kulaklık veya farklı aksesuarların sabitlenebildiği manyetik bir panel bulunuyor. Otomobilde toplam 44 saklama alanı ve genişletilebilen 470 litrelik arka bagaj sunuluyor.

Denza Z9S, BYD’nin “God’s Eye B” olarak adlandırdığı sürüş destek sistemini kullanıyor. Sistem şehir içi rota takibi, otoyol sürüş desteği ve farklı senaryolarda otomatik park özelliklerini destekliyor. Otomobilin kesin donanım paketleri ve lansmana özel satış fiyatları 23 Eylül’de açıklanacak.