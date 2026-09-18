Galatasaray'da Trabzonspor'a özel plan: Okan Buruk derbi şifresini belirledi

Galatasaray'ın deneyimli hocası Okan Buruk, Trabzonspor'un yeni teknik patronu Thomas Reis'in Samsunspor'da görev yaptığı dönemde uygulattığı sisteme karşı hamlesini belirlerdi. Buruk, ön alanda yoğun baskı sonrası kazanılan toplarla Papara Park'ta sonuca gitmeyi planlıyor.

Galatasaray, Fatih Tekke sonrası Trabzonspor'un teknik direktör değişikliğinin ardından planlarını yaptı. Alman çalıştırıcı Thomas Reis'in hızlı geçişlere dayalı oyun anlayışı, sarı-kırmızılı ekibin hazırlıklarının merkezine oturdu.

Trabzonspor, Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SALAH'A KARŞI JAKOBS TERCİHİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Okan Buruk, rakibin kompakt yapısını çözmek için ön alan presini kilit hamle olarak belirledi. 52 yaşındaki hoca, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın süratine karşı Ismail Jakobs'u kullanacak, savunmada ise Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun fizik üstünlüğünü de Davinson Sanchez'le dengelemeye çalışacak.

Ismail Jakobs

OSIMHEN'İN YERİNE DENİZ

Hücum hattında yeni transfer Rafael Leao ve Yunus Akgün'ün ilk 11'deki yeri garanti görülürken, diğer kanatta Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapılacak.

Rafael Leao

Sakatlık sonrası antrenman eksiği bulunan Victor Osimhen'in yokluğunda ön alan baskısını Deniz Gül başlatacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ