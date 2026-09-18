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Uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı operasyonunda 174 gözaltı

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“Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına" yönelik düzenlenen yeni eş zamanlı operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

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Dolandırıcılara, suç örgütlerine, kara para aklayanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürerken operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince "Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına" yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı.

ÇAĞRI MERKEZLERİ MERCEK ALTINDA

Operasyon kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şahsın çalıştığı belirlendi.

1,5 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından operasyonun detayları paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığımız ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği’nin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda; Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şahsın çalıştığı belirlendi. Bugün suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Operasyonların hız kesmeden süreceği mesajı verilerek “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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