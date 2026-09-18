Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi
Başlık ResmiHava üssüne peş peşe saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu

Suudi Arabistan'daki Ta'if Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda İtalya'ya ait Eurofighter F-2000 savaş uçağı isabet aldı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıda İtalyan askerlerinin yaralanmadığını açıklarken, uçak dışında İtalyan kuvvetlerinin kullandığı araç ve altyapıda hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Suudi Arabistan'daki Ta'if Hava Üssü, perşembe gününü cumaya bağlayan gece düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Üste bulunan İtalya'ya ait Eurofighter F-2000 savaş uçaklarından birinin saldırı sırasında isabet aldığı ortaya çıktı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gelişmeleri Savunma Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile birlikte yakından takip ettiğini açıkladı.

İTALYAN EUROFIGHTER'I İSABET ALDI

Crosetto, İtalyan personelinin Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında görev yaptığı Ta'if Hava Üssü'nün gece boyunca birden fazla saldırının hedefi olduğunu söyledi.

İtalyan savaş uçağının üssün merkezi bölümünden uzakta bulunduğu sırada isabet aldığını aktaran Crosetto, "Üssün merkezi olmayan bir bölgesinde bulunan İtalyan F-2000 tipi bir uçak saldırıda isabet aldı" diye konuştu.

İTALYAN ASKERLERİ YARALANMADI

Saldırıda İtalyan askeri personelinden yaralanan olmadığını açıklayan Crosetto, "Hiçbir İtalyan askeri personelimiz olaydan zarar görmedi" ifadelerini kullandı.

Bakan, İtalyan kuvvetlerinin kullandığı diğer araç ve altyapılarda da herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İtalyan Eurofighter'ın aldığı hasarın boyutuna ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Hava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi
Başlık ResmiHava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi

İTALYA EUROFIGHTER'LARI KÖRFEZ'E KONUŞLANDIRMIŞTI

Türkiye'nin de tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçakları, İtalya tarafından Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'in hava sahasının korunmasına yönelik görev kapsamında Körfez bölgesine konuşlandırılmıştı. İtalya'nın yaklaşık 700 personelle yürüttüğü görevin ayrıntıları geçtiğimiz aylarda İtalyan gazeteci Fausto Biloslavo'nun haberiyle gündeme gelmişti.

"Task Force Air – Arabia" ve "Task Force Land – Arabia" adı verilen görev güçleri kapsamında bölgede yaklaşık 400 İtalyan Hava Kuvvetleri personeli ile 300 kişilik kara gücü bulunuyor. Operasyonların ana ileri üslerinden biri olarak Suudi Arabistan'daki Ta'if Hava Üssü kullanılıyor.

İtalyan askeri varlığı Eurofighter savaş uçaklarıyla da sınırlı değil. Bölgede erken uyarı ve hava gözetleme uçakları, C-130J nakliye uçakları, hava savunma radarları, insansız hava araçlarına karşı sistemler ve hava savunma unsurları da görev yapıyor.

Hava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi
Başlık ResmiHava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi

MART AYINDA DA EUROFIGHTER HASAR ALMIŞTI

İtalyan birlikleri Mart 2026'da Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne düzenlenen İran saldırısından da doğrudan etkilenmişti. Saldırıda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-9A Reaper insansız hava aracı imha edilmiş, görevdeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından biri ise ağır hasar almıştı.

Saldırının ardından üste bulunan diğer üç Eurofighter güvenlik gerekçesiyle İtalya'ya geri çekilmiş, İtalyan Hava Kuvvetleri daha sonra savaş uçaklarını Suudi Arabistan'ın batısındaki Ta'if Hava Üssü'ne kaydırmıştı.

İtalyan jetleri bölgedeki devriye ve koruma görevlerini buradan sürdürürken, son saldırıda bu kez Ta'if'te bulunan bir Eurofighter F-2000'in isabet aldığı açıklandı.

ÖNERİLEN HABERLER
MSB
GÜNDEM

MSB'den Eurofighter savaş uçağı açıklaması! Uçuş eğitimleri 7 Eylül'de başlayacak
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
Çatıya çıkan genç için seferber oldular!
KURALLAR DEĞİŞİYOR
KURALLAR DEĞİŞİYOR
Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği ülkede vize kararı!
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
CHP ilçe başkanı tutuklandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig'de 6. hafta maç programı! TS-GS derbisi ne zaman?
TS-GS derbisi ne zaman?
Kaydet
Güncelleme kamerayı bozdu: Samsung düzeltme hazırlıyor
Güncelleme kamerayı bozdu: Samsung düzeltme hazırlıyor
Kaydet
Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü
Denza Z9S tanıtıldı: 1.100 kilometrelik rekor menzil ve yengeç yürüyüşü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.