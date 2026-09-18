Hava üssüne saldırı! İtalyan Eurofighter vuruldu, Roma'dan ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan'daki Ta'if Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda İtalya'ya ait Eurofighter F-2000 savaş uçağı isabet aldı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırıda İtalyan askerlerinin yaralanmadığını açıklarken, uçak dışında İtalyan kuvvetlerinin kullandığı araç ve altyapıda hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Suudi Arabistan'daki Ta'if Hava Üssü, perşembe gününü cumaya bağlayan gece düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Üste bulunan İtalya'ya ait Eurofighter F-2000 savaş uçaklarından birinin saldırı sırasında isabet aldığı ortaya çıktı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gelişmeleri Savunma Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile birlikte yakından takip ettiğini açıkladı.

İTALYAN EUROFIGHTER'I İSABET ALDI

Crosetto, İtalyan personelinin Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında görev yaptığı Ta'if Hava Üssü'nün gece boyunca birden fazla saldırının hedefi olduğunu söyledi.

İtalyan savaş uçağının üssün merkezi bölümünden uzakta bulunduğu sırada isabet aldığını aktaran Crosetto, "Üssün merkezi olmayan bir bölgesinde bulunan İtalyan F-2000 tipi bir uçak saldırıda isabet aldı" diye konuştu.

İTALYAN ASKERLERİ YARALANMADI

Saldırıda İtalyan askeri personelinden yaralanan olmadığını açıklayan Crosetto, "Hiçbir İtalyan askeri personelimiz olaydan zarar görmedi" ifadelerini kullandı.

Bakan, İtalyan kuvvetlerinin kullandığı diğer araç ve altyapılarda da herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İtalyan Eurofighter'ın aldığı hasarın boyutuna ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

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İTALYA EUROFIGHTER'LARI KÖRFEZ'E KONUŞLANDIRMIŞTI

Türkiye'nin de tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçakları, İtalya tarafından Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'in hava sahasının korunmasına yönelik görev kapsamında Körfez bölgesine konuşlandırılmıştı. İtalya'nın yaklaşık 700 personelle yürüttüğü görevin ayrıntıları geçtiğimiz aylarda İtalyan gazeteci Fausto Biloslavo'nun haberiyle gündeme gelmişti.

"Task Force Air – Arabia" ve "Task Force Land – Arabia" adı verilen görev güçleri kapsamında bölgede yaklaşık 400 İtalyan Hava Kuvvetleri personeli ile 300 kişilik kara gücü bulunuyor. Operasyonların ana ileri üslerinden biri olarak Suudi Arabistan'daki Ta'if Hava Üssü kullanılıyor.

İtalyan askeri varlığı Eurofighter savaş uçaklarıyla da sınırlı değil. Bölgede erken uyarı ve hava gözetleme uçakları, C-130J nakliye uçakları, hava savunma radarları, insansız hava araçlarına karşı sistemler ve hava savunma unsurları da görev yapıyor.

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MART AYINDA DA EUROFIGHTER HASAR ALMIŞTI

İtalyan birlikleri Mart 2026'da Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne düzenlenen İran saldırısından da doğrudan etkilenmişti. Saldırıda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-9A Reaper insansız hava aracı imha edilmiş, görevdeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından biri ise ağır hasar almıştı.

Saldırının ardından üste bulunan diğer üç Eurofighter güvenlik gerekçesiyle İtalya'ya geri çekilmiş, İtalyan Hava Kuvvetleri daha sonra savaş uçaklarını Suudi Arabistan'ın batısındaki Ta'if Hava Üssü'ne kaydırmıştı.

İtalyan jetleri bölgedeki devriye ve koruma görevlerini buradan sürdürürken, son saldırıda bu kez Ta'if'te bulunan bir Eurofighter F-2000'in isabet aldığı açıklandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ