Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ölüdeniz'de suyun rengi kahverengiye döndü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı turistler ve vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadı.

Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi! Tatilcilerin keyfi yarım kaldı

Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü.

Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi! Tatilcilerin keyfi yarım kaldı

Bölgede yağışın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI