Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi! Tatilcilerin keyfi yarım kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ölüdeniz'de suyun rengi kahverengiye döndü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı turistler ve vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadı.
Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü.
Bölgede yağışın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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